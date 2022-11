Reynaldo Gianecchini completa 50 anos de idade e comemora: ‘Cinquentei’

Ator Reynaldo Gianecchini celebra a chegada de seus 50 anos de idade e recebe amor dos fãs e amigos

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 09h27

Neste sábado, 12, o ator Reynaldo Gianecchini (50) completa seus 50 anos de idade. O artista aproveitou suas redes sociais para compartilhar sua primeira selfie “cinquentão”, e recebeu o amor de seus amigos e fãs.

“Cinquentei! Com vitalidade, alegria de viver e muito mais senhor de mim! Só Gratidão!! Bora para a segunda metade do jogo”, brincou o ator, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na foto publicada por Reynaldo, ele aparece na cama, com aquela cara de que acabou de acordar, bem natural, mas ainda sim, ostentando a beleza que já é dele mesmo. Sem camisa, o ator celebra seu dia especial.

“Saúde!!! E muito AMOR!”, escreveu a jornalista Astrid Fontenelle (61). “Feliz aniversário irmão! Muita alegria na tua caminhada, saúde e desafios lindos!”, desejou o ator Mouhamed Harfouch (45). “50 anos bem vividos!!! Tudo de lindo na sua avisa Giane !!!! Muita saúde e paz na sua vida meu parceiro de aniversário”, mandou Marcia Marbá, irmã de Angélica.

Veja a compartilhação de Reynaldo Gianecchini comemorando a chegada de seus 50 anos:

Reynaldo Gianecchini aparece novamente com novo visual e recebe chuva de elogios

Reynaldo Gianecchini surpreendeu os seguidores ao mostrar em seu Instagram fotos em que aparecia com novo visual. O artista já havia mostrado que deixou os cabelos grisalhos de lado e aparecido moreno, mas manteve a barba grisalha. Porém, agora a barba do astro também está morena. “Eu gosto mesmo é de mudar!”, declarou o artista na legenda da série de três fotos mostrando apenas seu rosto com o novo estilo.