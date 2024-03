Claudia Leitte celebra 17 anos de casamento e entrega perrengues na cerimônia

Nas redes sociais, a cantora Claudia Leitte celebrou o aniversário de casamento com Márcio Pedreira, e divertiu ao relembrar alguns perrengues

Claudia Leitte usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 7, a cantora completou 17 anos de casada com o marido, Márcio Pedreira, e dividiu com os seguidores algumas fotos do dia que eles oficializaram a união e também de quando renovaram os votos.

Ao dividir os registros no feed do Instagram, a artista relembrou alguns perrengues que passou no dia do casamento. "Nesse momento, meu marido @mmpedreira tá arrumando as paradas pra fazer a dança do acasalamento mais tarde. Passarinho fofo! Há 17 anos, Zizi- minha produtora-amiga-irmã- fez um tal de “banho de lua” em mim. Fiquei toda empolada no dia do meu casamento… Um primo meu, pequeno, sentou na cauda do meu vestido e não queria sair nem por decreto. Ele cresceu e eu ainda penso em dar-lhe um cascudinho de leve. Tem uma parte da festa que eu só sei o que aconteceu porque temos um vídeo estranho e um álbum de fotos", relembrou ela no começo do texto.

Em seguida, Claudia falou sobre a renovação dos votos. "10 anos depois, a gente celebrou a renovação dos votos. Eu dancei muito e também tive amnésia do meio pro final. Hoje, sentadinha aqui, olhando nossos 3 filhos, rindo de mim mesma porque usei os pratos que só saem do armário no Natal, mas preparei uma comida horrível e, ao menos, arrasei na sobremesa, sou a mulher mais feliz do Planeta e vou correr pra me depilar… espero não ficar com alergia… ai, meu Deus! Por que eu não amadureci depois de tanto tempo?", acrescentou.

Depois, a cantora se declarou para o marido. "Te amo, amor da minha vida! Que Deus continue nos abençoando! Ps. Eu sou a mulher mais maravilhosa com quem você poderia se casar, eu sei! Ps2. Parabéns por me ter! (Considere cacofonias juvenis) PS3. Quero os próximos 70 anos com você! Bora malhar e melhorar a qualidade da comida, né? PS4. Você é um maridão muito maravilhoso! Ps5. Escondi dos meninos os controles do PS5, mas, hoje vou liberar o entretenimento deles com certeza!", brincou.

Por fim, ela agradeceu a Deus pela família que tem. "Agora, deixa eu provar que sou bem grandinha e dar honra Aquele que é digno de toda Glória: Obrigada, Jesus, por ser nossa rocha! 'Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha'. Matheus 7; 24-27", finalizou.

Claudia e Márcio se casaram em 2007 e são pais de Davi, de 15 anos, Rafael, de 11, e de Bela, de 4.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte)

Filha de Claudia Leitte dá show de beleza em foto rara

A filha de Claudia Leitte, Bela Pedreira, de 4 anos, encantou ao surgir em um novo clique na rede social da cantora. Mamãe coruja, a famosa compartilhou o registro da pequena após uma apresentação da escola e se derreteu.

A artista contou que gritou como seus fãs ao ver a herdeira mais nova no palco e até ignorou o fato de que estavam na igreja. "Minha princesa dançou na igreja da escola hoje. Eu esqueci que estava na igreja e gritei, feito meus fãs no meu show. Sinto tanto orgulho dessa menina do coração gigante, meu Deus! Tô escrevendo com os zói chêi d’água, de felicidade!", escreveu ela. Veja a publicação!