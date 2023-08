Cesar Tralli brinca de boneca com a filha no Dia dos Pais

Em domingo de folga, Cesar Tralli se joga no chão para brincar de boneca com a filha, Manuela

O apresentador Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje, da Globo, aproveitou o domingo de Dia dos Pais para se dedicar às brincadeiras com a filha, Manuella, fruto do casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro. Nas redes sociais, ele apareceu em foto e vídeo do seu momento de brincadeira com a herdeira.

Tralli e Manuella sentaram no chão para brincar de boneca e a mamãe registrou o momento da rotina da família. “Dia dos Pais... Diversão garantida. Desejo de brincar logo cedo. Deus sempre presente abençoando nossa relação e nosso lar”, disse o jornalista.

Então, Ticiane elogiou o maridão. "Feliz dia dos Pais para esse paizão da Manu, super companheiro, amoroso, atencioso e provedor! Que sorte da Manu ter você como pai e que sorte a minha ter escolhido você para compartilhar a maternidade", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Look de Cesar Tralli para as férias em família

O jornalista Cesar Tralli, que é o apresentador do Jornal Hoje, da Globo, estava de férias na Espanha com a sua esposa, Ticiane Pinheiro, a filha, Manuella, e a enteada, Rafaella Justus, há alguns dias. Então, ele apareceu com um look descontraído em uma nova foto ao lado da amada.

Em uma tarde na praia, o jornalista apostou em roupas coloridas, com direito a camisa lilás e bermuda rosa. O visual surpreendeu os fãs, já que ele costuma aparecer com roupas em tons sóbrios e mais sérios.

“O amor e a cumplicidade sempre juntos e presentes em nossas vidas. Obrigado por existir”, disse ele na legenda.