De férias, Cesar Tralli surge de bermuda rosa em foto com a esposa, Ticiane Pinheiro

Cesar Tralli deixa de lado o visual mais sério para apostar em um look colorido durante as férias com a esposa, Ticiane Pinheiro

O jornalista Cesar Tralli, que é o apresentador do Jornal Hoje, da Globo, está de férias na Espanha com a sua esposa, Ticiane Pinheiro, a filha, Manuella, e a enteada, Rafaella Justus, há alguns dias. Neste sábado, 5, ele apareceu com um look descontraído em uma nova foto ao lado da amada.

Em uma tarde na praia, o jornalista apostou em roupas coloridas, com direito a camisa lilás e bermuda rosa. O visual surpreendeu os fãs, já que ele costuma aparecer com roupas em tons sóbrios e mais sérios.

“O amor e a cumplicidade sempre juntos e presentes em nossas vidas. Obrigado por existir”, disse ele na legenda.

Cesar Tralli fala sobre ter Andreia Sadi como sua substituta no Jornal Hoje

O apresentador Cesar Tralli tem uma nova substituta no Jornal Hoje, da Globo. Ele comanda a atração de segunda a sexta-feira e costuma ser substituído por outros jornalistas da emissora nos finais de semana e feriados. Agora, ele acaba de ganhar mais uma substitua: a jornalista Andréia Sadi. Ela é conhecida por ser comentarista política na programa da Globo e também comandar programas na GloboNews. Agora, Sadi também assume o Jornal Hoje aos sábados.

A estreia dela aconteceu neste sábado, 24, e Tralli fez questão de apresentá-la ao público por meio das redes sociais. "Pensa num dia especial pra mim. Que alegria e que honra ter a Andréia estreando nos plantões de sábado aqui no JH. Jornalista que merece toda minha admiração e respeito. Sou muito fã!

Amiga que a vida generosamente me presenteou. Vai que é tua Déia! Arrasa muito", disse ele.

Por sua vez, Sadi agradeceu pelo carinho. "A sorte de poder contar com amigos que a vida dá e o privilégio que é trabalhar com nossos ídolos, com quem a gente admira. Aff que responsa, que nervoso", disse ela.