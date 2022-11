Carolina Dieckmann resgata cena divertida ao celebrar o aniversário de Taís Araújo: "Mulher que eu admiro"

A atriz Carolina Dieckmann postou uma cena da novela 'Cobras e Lagartos', e prestou uma homenagem para Taís Araújo

Carolina Dieckmann(44) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Taís Araújo, que completou 44 anos de vida nesta sexta-feira, 25.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou no feed do Instagram um trecho de uma cena divertida da novela Caras e Bocas (2006), da TV Globo, em que elas interpretaram as rivais Leona e Ellen, respectivamente.

Ao publicar cena em que as personagens discutem na beira da piscina, Dieckmann parabenizou a amiga de longa data e não poupou elogios. "Hoje é o dia dela, minha sub-ellen, minha SUPER tat. Nossa ultra-mega-blaster-musa TAÍS @taisdeverdade", começou ela.

"Mulher que eu admiro e tenho a sorte de ter na vida desde que era uma menina, antes de tudo, e por quem eu sinto e nutro um amor tão imenso quanto antigo. Que seu ano seja feito de tudo e todos que você deseja e que o caminho siga sendo uma estrada bonita, alegre, florida… como você. Feliz aniversário, málove!", completou a homenagem.

Confira a homenagem de Carolina Dieckmann para Taís Araújo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Surpresa da equipe

Taís Araújo foi surpreendida pelos colegas de trabalho ao completar 44 anos. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou fotos e vídeos mostrando o bolo que ganhou de presente ao chegar no trabalho, e ela agradeceu todas as mensagens de carinho que estava recebendo.

"Como boa sagitariana, amo fazer aniversário! E esse ano comecei o dia com um café da manhã feito pela minha família e, multitarefeira que sou, passei o dia trabalhando! Ganhei uma surpresa linda da equipe e quis aproveitar pra agradecer [...]", disse a artista em um trecho da publicação.

