Carolina Dieckmann posta fotos raras com o marido: 'Pedaço de bom caminho'

Em clima de Dia dos Namorados, Carolina Dieckmann posta cliques raros com o seu marido, Tiago Worcman, e celebra relacionamento de 21 anos

A atriz Carolina Dieckmann comemorou mais um Dia dos Namorados ao lado de seu marido, o diretor Tiago Worcman, com quem tem um filho, o caçula José Worcman. Em sua rede social, a famosa postou uma série de cliques com o amado e se declarou.

Aproveitando o clima de romance nesta quarta-feira, 12, a loira resgatou os registros raros com o esposo, que é discreto e leva uma vida longe dos holofotes, e celebrou mais um ano ao lado dele na data especial.

"Meu namorado since 2003, meu pedaço de bom caminho", falou sobre estar há 21 anos com o diretor. Nos comentários, os seguidores admiraram o casal. "Lindos", elogiaram os pombinhos. "Que amor lindo", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann encantou ao compartilhar um momento raro de seus dois filhos. Além de José, do relacionamento atual, a atriz é mãe do mais velho, Davi Frota, do casamento vivido com o ator Marcos Frota.

É bom lembrar que a famosa foi casada com Frota por cerca de sete anos. Algum tempo depois da separação, ela começou a se relacionar com Tiago Worcman, com quem é casada até hoje. Inclusive, Carol faz questão de mostrar seu amor pelo diretor, frequentemente compartilhando declarações e homenagens em suas redes sociais.

