Carolina Dieckmann encanta ao dividir momento raro ao lado dos dois filhos

Discreta sobre sua vida pessoal, Carolina Dieckmann encantou ao compartilhar um momento raro ao lado dos filhos, Davi Frota e José Worcman

Mais discreta quando o assunto é a sua família, a atriz Carolina Dieckmann, surpreendeu os seguidores ao compartilhar um momento especial ao lado de seus filhos, Davi Frota, de 25 anos, e José Worcman, de apenas 16. Em suas redes sociais, a artista encantou a todos ao mostrar um reencontro com os filhos!

Através de seu perfil no Instagram, Carolina mostrou que aproveitou um momento de folga para se reunir com os meninos, que já estão super crescidos. No clique, eles aparecem juntos conversando enquanto a mãe coruja fotografa o momento. Ainda no registro, é possível notar as diferenças entre os dois herdeiros.

Enquanto o primogênito Davi, fruto do relacionamento com o ator Marcos Frota, aparece com cabelos longos, barba e uma camiseta estampada, o filho caçula, José, do atual casamento da artista com o diretor de televisão Tiago Worcman, surge mais jovem, vestindo uma camisa esportiva: “Filho e Filho”, Carol se derreteu na legenda.

Carolina Dieckmann compartilha foto dos filhos - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Dieckmann foi casada com Frota por cerca de sete anos. Algum tempo depois da separação, ela começou a se relacionar com Tiago Worcman, com quem é casada até hoje. Inclusive, Carol faz questão de mostrar seu amor pelo diretor, frequentemente compartilhando declarações e homenagens em suas redes sociais.

"A música não casa mas é do disco preferido dele agora. Quando toca xande cantando caetano eu penso que estamos num momento sincronizado - nem sempre um casal gosta da mesma coisa ao mesmo tempo - mas quando isso acontece o encontro fica eternizado", Dieckmann emocionou ao falar sobre seu marido em seu aniversário.

"Somos tão diferentes que quase estamos parecidos temos uma vida de memórias compartilhadas antes mesmo de estarmos juntos, temos ainda o tempo que inventamos, as casas, os filhos, as comidas que ele faz e eu como, as viagens, as velas, o sopro, o vento levando, norteando, a vida se tornando única, o universo abençoando”, ela se derreteu.

