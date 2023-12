Carolina Dieckmann passa o Natal com Preta Gil e celebra sua cura: "Tudo pode"

Carolina Dieckmann passa o dia de Natal com sua amiga, Preta Gil, e celebra a cura do câncer da cantora em linda homenagem; confira!

A atriz Carolina Dieckmann celebrou o Natal na última segunda-feira, 25, de forma muito especial. A musa passou o feriado ao lado de sua amiga, a cantora Preta Gil, que recentemente se curou de um câncer no intestino.

Na manhã desta segunda-feira, 26, a loira abriu o álbum de fotos das comemorações. Nos cliques, ela exibiu uma linda vista do mar do Rio de Janeiro e ainda exibiu sua beleza natural ao posar sem maquiagem, com um simples vestido verde.

Na publicação, feita em seu perfil oficial do Instagram, ela ainda fez questão de compartilhar fotos de Preta Gil, que aproveitou o tempo bom de biquíni e posou toda sorridente para as fotos. Na legenda, Carol comemorou a remissão da doença da amiga.

"O portal veio. A cura veio. O amor tudo pode e a gente ainda vai comemorar muito. Preta Gil você VENCEU, meu amor!!! Obrigada, Deus", disse a artista na legenda da publicação. A filha de Gilberto Gil logo agradeceu o apoio nos comentários. "Sem você não teria vencido, seu amor foi fundamental. Te amo além do infinito", declarou a cantora.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Preta Gil anuncia volta aos palcos no carnaval de 2024

No último dia 22, a cantora Preta Gil anunciou seu retorno oficial aos palcos após o fim do tratamento contra o câncer. Em suas redes sociais, ela afirmou que era um momento digno de comemoração e que sua volta aos palcos seria no Carnaval 2024, em celebração dos 15 anos do Bloco da Preta, no Rio de Janeiro.

Em publicação no Instagram, a cantora compartilhou com o público sobre a apresentação programada para 4 de fevereiro, na arena da capital carioca. "É com meu coração transbordando de felicidade, que eu venho anunciar minha volta aos palcos comemorando os 15 anos do Bloco da Preta", escreveu.

"Salva na agenda, dia 04/02, no meu Rio, lá na Rio Arena, que fica na Barra da Tijuca! Eu esperei muito por esse encontro e para celebrar o #CarnaCura! Vai ser incrível!", completou.