Carol Dias posa em família e mostra detalhes da festa de 3 meses da filha, Sarah

Modelo Carol Dias posta fotos da comemoração de 3 meses da filha, Sarah, da relação com Kaká, com quem também Esther

A modelo Carol Dias (27) e o ex-jogador de futebol Kaká (41) estão comemorando os três meses de vida da filha mais nova, Sarah!

A pequena completou mais um mês no último dia 13, e nesta terça-feira, 16, a influenciadora digital usou as redes sociais para exibir detalhes da comemoração, que teve como tema a Branca de Neve e os sete anões, com decoração colorida, balões e flores em tons claros, além de docinhos fofos e um bolo com uma maçã.

Nas imagens, postadas em seu feed no Instagram, os papais também posaram com a primogênita, Esther, de dois anos. "Mais uma festa linda e impecável", escreveu Carol Batista Leite na legenda da publicação.

Mais cedo, Carol Dias se derreteu ao mostrar Sarah vestida de Branca de Neve em fotos de um ensaio fotográfico feito por Paula Zurc, em que a bebê esbanjou fofura ao surgir sorridente e bocejando. "Meu coração explodiu agora! O que são essas fotos??? A minha branca de neve de 3 meses! Sarah, você é perfeita!", babou a famosa.

Confira as fotos da festa de Sarah, caçula de Carol Dias e Kaká:

Carol Dias e Kaká posam semi-nus em ensaio

Na segunda-feira, 15, o ex-jogador de futebol Kaká e sua esposa, a influenciadora digital Carol Dias, decidiram elevar a temperatura da web! Em suas redes sociais, o casal de pombinhos apareceu em um ensaio seminu, agarradinhos, arrancando uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Esses papais ‘xóvens’”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, o casal de pombinhos aparece grudadinho, usando nenhuma roupa na parte de cima do corpo, se abraçando e se beijando, com os dois usando apenas calças.