Carol Dias encanta ao postar fotos nos 3 meses da caçula com Kaká: ''Coração explodiu''

Mãe coruja, modelo Carol Dias comemora 3 meses de sua filha mais nova com o ex-jogador de futebol Kaká, a pequena Sarah

Na manhã desta terça-feira, 16, a influenciadora digital e mamãe babona Carol Dias (27) encheu seu feed de amor ao celebrar a chegada dos três meses de sua filha mais nova com o ex-jogador de futebol Kaká (41)!

Em seu perfil no Instagram, a modelo postou dois cliques de um ensaio fotográfico feito por Paula Zurc, em que a bebê esbanjou fofura ao surgir sorridente e bocejando e usando uma fantasia fofa de Branca de Neve. Carol, que também é mãe de Esther, de dois anos, não aguentou e se derreteu na web pela pequena.

"Meu coração explodiu agora! O que são essas fotos??? A minha branca de neve de 3 meses! Sarah, você é perfeita!", babou Carol Dias na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios para a pequena. "Que amorzinho!", "Eu não dou conta não, muito princesa", "Riqueza", "3 meses? Calma aí. Belíssima", "Princesa abençoada", "Coisa linda", disseram.

Confira as fotos de Sarah, caçula de Carol Dias e Kaká:

Carol Dias e Kaká posam semi-nus em ensaio

Na segunda-feira, 15, o ex-jogador de futebol Kaká e sua esposa, a influenciadora digital Carol Dias, decidiram elevar a temperatura da web! Em suas redes sociais, o casal de pombinhos apareceu em um ensaio seminu, agarradinhos, arrancando uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Esses papais ‘xóvens’”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, o casal de pombinhos aparece grudadinho, usando nenhuma roupa na parte de cima do corpo, se abraçando e se beijando, com os dois usando apenas calças.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para os papais de Esther e Sarah. “O Kaká dormiu no formol”, exclamou uma usuária. Vale lembrar que Kaká é considerado por muitos um dos jogadores mais bonitos do Brasil de todos os tempos.