Carol Celico comemora aniversário do filho e do marido: "Amores da minha vida"

Comemoração em dose dupla! Carol Celico(34) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de duas pessoas importantes em sua vida.

Nesta sexta-feira, 10, o filho da influencer, Luca (14), e seu marido, Eduardo Scarpa, completaram mais um ano de vida e ela fez questão de prestar uma bela homenagem, compartilhando uma sequência de fotos dos aniversariantes.

"10.6. Quando poderia imaginar? Meu marido e meu filho fazerem aniversário no mesmo dia? Amores da minha vida... Quanta alegria é festejar cada ano com vocês! Quanta alegria organizar as festas, os bolos, comprar os presentes. É uma emoção, uma semana movimentada, mas também cheia de alegria, de tranquilidade, de amor e de muita cumplicidade que esses dois trazem para mim", começou ela.

E completou: "Luquinha e Duduzinho, amo muito vocês. Obrigada por serem meus geminianos, gêmeos de data, preferidos. Que o dia de vocês seja maravilhoso, e que Deus abençoe o novo ciclo de vocês! 10/6/08 + 10/6/80", finalizou.

Em outra publicação, Carol Celico homenageou o filho mostrando alguns desde o nascimento até hoje. Luca, vale lembrar, é fruto do relacionamento da influencer com o ex-jogador de futebol Kaká (40). "Meu filho, me emociono de pensar no jovem lindo que você está se tornando a cada dia, agora fazendo 14 anos! É impossível não chorar ao ver tudo que já fizemos, tudo que você já viveu, e esse privilégio e honra de eu estar ao seu lado."

"Meu amor, desejando que você seja feliz, e que em cada desafio você veja o propósito de crescimento e a benção de Deus com você! Te amo desde quando sonhava com você, até toda a eternidade! Você mora no meu coração", completou a declaração.

Confira as publicações de Celico para o filho e o marido:

