Kaká celebra aniversário de 14 anos do filho, Luca: ''Estarei sempre ao seu lado''

Kaká fez um lindo post em homenagem ao filho, Luca, para celebrar o seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 13h30

Nesta sexta-feira, 10, a casa de Kaká (40) está em festa! Isso porque o filho do atleta, Luca, está completando 14 anos de vida.

Para celebrar esse momento, o ex-jogador de futebol publicou um clique encantador com o pequeno, onde eles aparecem juntinhos, dando um longo abraço, enquanto sorriam um para o outro.

Na legenda, o papai babão se derreteu pelo herdeiro: "14 anos! Porque o que a gente mais gosta é ficar assim né filhote? Juntinhos!Curtindo cada momento que temos juntos. Parabéns Lucão! Feliz aniversário!"

"Minha oração e desejo é que você ande todos os dias da sua vida no centro da vontade de Deus, buscando sempre a presença do nosso Senhor Jesus e em comunhão com o Espírito Santo! Estarei sempre ao seu lado. Te amo filhão", finalizou ele, todo emocionado.

Confira a linda homenagem que Kaká fez para celebrar o aniversário do filho, Luca: