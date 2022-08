Carlo Porto ganha café da manhã surpresa de Dia dos Pais

Astro da série Reis, da Record TV, Carlo Porto celebra o Dia dos Pais com a filha, Maria Liz, e a esposa, a cantora Liah Soares

O ator Carlo Porto começou o seu Dia dos Pais com uma surpresa especial. A esposa dele, a cantora Liah Soares, preparou um café da manhã surpresa para celebrar a data ao lado da filha, Maria Liz, de 1 ano e 11 meses.

A família apareceu sorridente nas fotos para celebrar o momento especial. “Receber esse carinho nessa data tão especial só me deixa mais feliz e muito emocionado. Ser pai mudou minha forma de ver e pensar sobre o mundo, trouxe o que há de melhor em mim”, disse ele.

Além disso, Liah Soares comemorou a marca de 100 mil inscritos em seu canal no YouTube. “Fiquei imensamente feliz em receber a plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube, é muito gratificante esse carinho dos meus fãs. No próximo mês estarei lançando o single 'Infinito', que dará o nome para meu novo álbum, que será lançado em setembro”, contou.

Veja as fotos de Carlo Porto com a família:

