Carlinhos Brown presta linda homenagem no aniversário da filha, Nina: "Feliz vida"

Carlinhos Brown comemorou o aniversário da filha com uma linda mensagem nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 16h07

Nina de Freitas, filha de Carlinhos Brown (59), completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 29.

Para comemorar a data especial, o cantor publicou nas redes sociais algumas fotos ao lado da herdeira e prestou uma linda homenagem para a aniversariante.

"Nina que me magamalabariza, filha querida, com sua musicalidade e talento batizados por tantas raízes e tradições. O samba te acompanha desde que você nasceu, em um dia de São Pedro, de muita felicidade para nossa família. Te amo filha, feliz vida!", escreveu o artista na legenda.

Os seguidores de Carlinhos Brown deixaram mensagens de felicitações para Nina. "Que linda. Parabéns!", disse uma internauta. "Feliz aniversário, Nina. Muita saúde e felicidades", desejou outra. "Parabéns, vida longa com muita saúde", falou uma fã.

Vale lembrar que Brown também é pai de Miguel, fruto de seu primeiro casamento. Já com Helena Buarque ele teve Francisco, Clara, Cecília e Leila. O cantor também é pai de Daniel, do casamento com Danielle Bavanelle.

Confira a homenagem de Carlinhos Brown para a filha: