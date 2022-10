Carlinhos Brown comemora aniversário de 13 anos da filha, Leila: "Muito obrigado pelo seu amor"

A filha de Carlinhos Brown completou 13 anos nesta sexta-feira, 21, e ganhou uma linda homenagem do papai nas redes sociais

Carlinhos Brown (59) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta sexta-feira, 21, sua filha, Leila, completou 13 anos de vida, e o papai coruja fez questão de celebrar.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor recordou uma foto do último aniversário da menina, fruto de seu relacionamento com Helena Buarque, e deixou uma linda homenagem para a herdeira.

"Minha filha Leila, Feliz Aniversário! Você espelha os melhores sentimentos de um ser humano. Sua calma, seu cuidado, sua atenção com crianças - que puxou muito a sua mãe - e sua forma madura de aconselhar", começou o artista.

"Olha, que essa foto aí é do ano passado, dos seus 12 anos. Mas vamos fazer uma nova agora que completa 13 anos. Vamos comemorar muito! Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua mãe", completou Brown.

Os fãs de Carlinhos também parabenizaram a menina. "Parabéns pra sua filha, que o universo seja sua proteção", disse uma seguidora. "Parabéns, que Deus a abençoe grandemente. Feliz novo ciclo!", desejou outra. "Feliz Aniversário, Leila!!!! Tudo de melhor na sua vida", falou uma terceira.

Além de Leila, Carlinhos Brown e Helena Buarque também são pais de Francisco, Clara e Cecília. O cantor também é pai de Miguel e Nina Freitas, fruto de seu primeiro casamento, e de Daniel, de seu relacionamento com Danielle Bavanelle.

Confira a homenagem de Carlinhos Brown para a filha, Leila:

