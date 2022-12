Carlinhos Brown celebra aniversário da filha, Cecília: ''Honra de ser seu pai''

Cantor Carlinhos Brown presta homenagem para uma das herdeiras com Helena Buarque, Cecília, que está completando 16 anos

No Natal, a comemoração é em dose dupla na casa de Carlinhos Brown (60)! Isso porque uma das filhas do cantor está completando mais um ano de vida neste domingo, 25.

Nas redes sociais, o artista compartilhou um clique com Cecília Buarque, fruto do antigo relacionamento com Helena Buarque (52), e declarou seu amor para a herdeira em seu aniversário de 16 anos.

"Ceci, hoje é 25, dia que o menino Jesus nasceu. Hoje, é dia do amor e o amor bateu na minha porta e me convidou para ser seu pai. E o bom de tudo é que, previamente escolheu sua mãe, para que esse amor fosse condensado. E você veio, e veio com a mesma força dos que querem seguir amando o próximo", disse Borwn.

"Eu te amo e esses motivos são tantos que não cabem aqui, mas quero dizer que com a proximidade que o amor me deu e a força da nossa convivência, eu redobro todas as minhas forças para te amar, te fortalecer e merecer a cada dia a honra de ser seu pai. Feliz aniversário, feliz aniversário para a sua mãe. Que você sempre esteja protegida pelo Menino Jesus e pela Santíssima Trindade", desejou o pai coruja.

Vale lembrar que além de Cecília, Carlinhos é pai de Nina, Francisco, Clara, Leila, Miguel, Maria Madah e Daniel.

Confira a homenagem de Carlinhos Brown para a filha, Cecília:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Brown (@carlinhosbrown)

Carlinhos Brown baba com a estreia da filha em 'Travessia'

O cantor Carlinhos Brown comemorou a estreia de sua filha na novela das nove da TV Globo, Travessia, da autora Gloria Perez! Clara Buarque, de 24 anos de idade, é fruto do relacionamento do artista com Helena Buarque. Ela também é neta de Marieta Severo (76) e do cantor e compositor Chico Buarque (78). No folhetim, Clara dá vida a Bia, a jovem que será responsável por descobrir detalhes sobre a morte de Débora (Grazi Massafera), mãe de Chiara (Jade Picon).

Em seu perfil no Instagram, o pai coruja fez questão de homenagear a herdeira pelo trabalho. "Ontem tive um dia honroso. Eu que sou fã da televisão brasileira, tive a honra de ver minha filha e de Helena, Clara, brilhando e cumprindo seu legado. Como é bonito ver que as heranças são organizadas pelo trabalho. E Clara externa seus aprendizados através dos esforços", disse. Na sequência, Carlinhos Brown comentou sobre como deve ter sido a reação da avó de Clara, a veterana da TV, Marieta. "Me senti muito orgulhoso e feliz, mas imagino Marieta vendo tudo aquilo. Porque ela herdou muito de mim na música e alma serena da mãe, mas essa coisa teatral, a avó lidera. Parabéns as duas, porque as vi brilhando ali neste momento. Parabéns @clara.buarque!", babou ainda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!