Carlinhos Brown baba com estreia da filha em 'Travessia': ''Imagino Marieta vendo tudo''

Cantor Carlinhos Brown se derrete ao celebrar a participação da herdeira, Clara Buarque, neta de Marieta Severo, na novela das nove 'Travessia'

O cantor Carlinhos Brown (60) usou as redes sociais para comemorar a estreia de sua filha na novela das nove da TV Globo, Travessia, da autora Gloria Perez!

Clara Buarque, de 24 anos de idade, é fruto do relacionamento do artista com Helena Buarque (52). Ela também é neta de Marieta Severo (76) e do cantor e compositor Chico Buarque (78). No folhetim, Clara dá vida a Bia, a jovem que será responsável por descobrir detalhes sobre a morte de Débora (Grazi Massafera), mãe de Chiara (Jade Picon).

Em seu perfil no Instagram, o pai coruja fez questão de homenagear a herdeira pelo trabalho. "Ontem tive um dia honroso. Eu que sou fã da televisão brasileira, tive a honra de ver minha filha e de Helena, Clara, brilhando e cumprindo seu legado. Como é bonito ver que as heranças são organizadas pelo trabalho. E Clara externa seus aprendizados através dos esforços", começou escrevendo.

Na sequência, Carlinhos Brown comentou sobre como deve ter sido a reação da avó de Clara, a veterana da TV, Marieta. "Me senti muito orgulhoso e feliz, mas imagino Marieta vendo tudo aquilo. Porque ela herdou muito de mim na música e alma serena da mãe, mas essa coisa teatral, a avó lidera. Parabéns as duas, porque as vi brilhando ali neste momento. Parabéns @clara.buarque!", babou ainda o pai coruja.

Carlinhos Brown sobre a filha na novela 'Travessia'

Carlinhos Brown pede respeito às religiões de matriz africana

O cantor Carlinhos Brown usou as redes sociais recentemente para mostrar sua indignação com a intolerância religiosa, mais uma vez. Após a escultura de Mãe Stella de Oxóssi (1925 - 2018), a quinta ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, ter sido incendiada em Salvador, na Bahia, o artista fez questão de escrever um texto reflexivo em seu perfil no Instagram.

Ao que tudo indica, o incêndio foi criminoso e a prefeitura de Salvador registrou o crime na 12ª delegacia, em Itapuã. "Atenção para quem interessa este recado: Mãe Stella está no Orum (no céu) em um ponto inatingível pelas nossas discórdias e pelas nossas disvalias. As respostas espirituais também virão, e não virão pelo lado perverso. Virão sim pelo lado do ensinamento, que foi isso que ela nos deu. Mas eu, em corpo presente, posso dizer que, se vocês não aprenderam a respeitar suas mães, respeitem as dos outros", iniciou.

"O que o povo afroascendente quer é paz. Não estamos pedindo nada de ninguém, não estamos obrigando e envolvendo em nenhum tipo de crença. E que fique claro que Deus nem sequer tem religião, foram os homens que criaram esta ideia separatista através de um Deus que impusemos ao outro nos faz se perder. Coloca o mundo sem solução para as violências, para a fome e para tantas outras coisas. Porque somos nós ou alguns de nós semeadores da discórdia. Enquanto houver discórdia, Deus não ouvirá ninguém", continuou o famoso.

