Carlinhos Brown faz desabafo na web: ''O que o povo afroascendente quer é paz''

Cantor Carlinhos Brown desabafa nas redes sociais após incêndio em escultura de Mãe Stella de Oxóssi em Salvador, na Bahia

O cantor Carlinhos Brown (60) usou as redes sociais, mais uma vez, para mostrar sua indignação com a intolerância religiosa.

Após a escultura de Mãe Stella de Oxóssi (1925 - 2018), a quinta ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, ter sido incendiada em Salvador, na Bahia, na madrugada de domingo, 04, o artista fez questão de escrever um texto reflexivo em seu perfil no Instagram.

Ao que tudo indica, o incêndio foi criminoso e a prefeitura de Salvador registrou o crime na 12ª delegacia, em Itapuã.

"Atenção para quem interessa este recado: Mãe Stella está no Orum (no céu) em um ponto inatingível pelas nossas discórdias e pelas nossas disvalias. As respostas espirituais também virão, e não virão pelo lado perverso. Virão sim pelo lado do ensinamento, que foi isso que ela nos deu. Mas eu, em corpo presente, posso dizer que, se vocês não aprenderam a respeitar suas mães, respeitem as dos outros", começou escrevendo.

"O que o povo afroascendente quer é paz. Não estamos pedindo nada de ninguém, não estamos obrigando e envolvendo em nenhum tipo de crença. E que fique claro que Deus nem sequer tem religião, foram os homens que criaram esta ideia separatista através de um Deus que impusemos ao outro nos faz se perder. Coloca o mundo sem solução para as violências, para a fome e para tantas outras coisas. Porque somos nós ou alguns de nós semeadores da discórdia. Enquanto houver discórdia, Deus não ouvirá ninguém", continuou o famoso.

Ao finalizar, Carlinhos Brown ressaltou que a população preta continuará resistindo: "Principalmente este que não respeita a figura da mulher, e muito mais ainda a figura póstuma de uma mulher que agora é Eva, que sempre foi santificada e que nunca deixará de ser uma estrela. E a nossa Mãe é uma estrela, ela brilha no céu. Deixe que o fogo ela nos dê, porque sua intolerância não nos interessa, a imagem será reconstruída, e afinal, nós sempre resistiremos. Não somos donos da dor, não queremos a dor, e muito mais ainda vendo você sofrer a ponto de ferir o outro. Vá se curar, em nome de Deus e dos Orixás."

"Mãe Stela! Ela era O PODER, a DOÇURA, o RIGOR. Uma mulher rara. De uma força imensa. Que todos os atabaques ressoem para sua passagem", recordou Fafá de Belém nos comentários. "O Racismo religioso extrapola os dois mundos", comentou Carla Akotirene. "Axé", disse Luiz Caldas.

Confira o desabafo de Carlinhos Brown:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Brown (@carlinhosbrown)

Esposa de Carlinhos Brown posta fotos raras ao lado do cantor

Recentemente, Carlinhos Brown celebrou seus 60 anos de vida! Para comemorar a data, a esposa do cantor, Danielle Barvanelle, compartilhou fotos raras do casal em um post emocionante.

A psicóloga publicou um vídeo em que reunia momentos românticos com o amado. O casal apareceu dançando, aproveitando viagens e com os filhos, Daniel e Maria Madah. “Meu companheiro de vida, pai dos meus filhos, hoje é o dia de celebrar mais um ano de sua vida e que honra a minha poder partilhar a vida com você e colecionar tantas memórias incríveis, obrigada por tanto, expressar sentimentos e a grandeza que é você nessas tão poucas linhas de uma legenda seria impossível”, se declarou Danielle na legenda da publicação.

