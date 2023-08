Camila Queiroz relembra casamento luxuoso com Klebber Toledo

Após 5 anos do grande dia, Camila Queiroz relembra vídeo de casamento com Klebber Toledo

A atriz Camila Queiroz compartilhou um vídeo relembrando o casamento luxuoso que teve com o ator Klebber Toledo. Celebrando cinco anos do grande dia nesta sexta-feira, 25, a artista impressionou ao exibir o registro mostrando detalhes do evento deslumbrante.

De vestido branco e grinalda, a famosa apareceu belíssima em um cenário delicado com muitas flores. A cerimônia foi realizada ao ar livre em uma praia com uma vista impecável."5 anos do dia mais feliz de nossas vidas! Bodas de Madeira #HappyAniversary to us", escreveu Camila Queiroz sobre estarem comemorando mais um ano de união.

É bom lembrar que o casal comanda uma atração de casamento em um streaming, o Casamento Às Cegas. Os pombinhos já apresentaram duas temporadas do reality.

Detalhes do casamento de Camila Queiroz e Klebber Toledo

O pedido principal de Camila Queiroz era casar em um jardim encantado com vista para o pôr do sol. E ela conseguiu. Ao lado do noivo, Klebber Toledo, ela disse ‘sim’ em uma cerimônia na praia de Jericoacoara, no Ceará, cercada por muitas flores e o sol descendo no horizonte. “Foi mágico! Com a natureza e a presença de Deus nos abençoando”, resumiu a atriz. Já para Klebber, a beleza mais impactante foi sua própria noiva. “Ela estava a coisa mais linda do mundo. Impossível não se emocionar”, confessou.

Camila usou vestido da estilista Lethicia Bronstein com decote ombro a ombro de tule e 461 flores aplicadas em efeito 3D. Para as joias, peças em ouro branco e brilhantes. O véu tinha 1,5m e o buquê era de rosas importadas e dois tipos de orquídeas. As cores das flores, bem claras, eram as mesmas dos vestidos das madrinhas.

A cerimônia, para 200 pessoas, começou no final da tarde. Camila, cujo pai faleceu em 2017, entrou de mãos dadas com sua mãe, Eliane Queiroz. “Respire fundo”, aconselhou a mãe. As alianças foram entregues pelas matriarcas das famílias. “Eu me emocionei diversas vezes, principalmente quando nossas avós entraram com as alianças. Era um sonho que eu tinha. Três mulheres fortes, minhas duas avós, Beja e Lena, e a de Klebber, Maria Luisa, que tiveram casamentos felizes e que são a base de suas famílias, abençoando o nosso casamento”, disse Camila.

O bolo foi uma atração à parte, com quatro andares de massa de limão com semente de papoula e recheios de ganache de limão e creme de pistache. A decoração seguia o vestido da noiva, cobertura branca com flores em 3D no mesmo tom e flores naturais. Ao invés da tradicional mesa de docinhos, eles foram espalhados em bandejas presas às árvores do jardim. Só de brigadeiros, Camila encomendou 2 mil unidades de diversos sabores, como paçoca, churros e bolo de rolo.