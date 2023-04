Bruno Gagliasso ganha parabéns em avião lotado: ''Por isso que eu amo Noronha''

Ator Bruno Gagliasso posta vídeo em avião voltando de Fernando de Noronha e mostra que recebeu carinho de passageiros no voo

O ator Bruno Gagliasso, que completou 41 anos de vida no último dia 13 de abril, compartilhou nas redes sociais um vídeo após curtir viagem para Fernando de Noronha em comemoração ao aniversário!

Ao lado da mulher, Giovanna Ewbank (36), o artista viajou para o arquipélago pela primeira vez com todos os filhos, Titi (8), Bless (7) e o pequeno Zyan, de 2 anos. Na volta, dentro do avião, ele foi surpreendido pelos passageiros, que cantaram Parabéns para ele.

Em seu perfil no Instagram, o famoso publicou o registro. "Eu voltando de Noronha tranquilo e do nada...", disse ao exibir a gravação.

"Gostaria também de aproveitar a oportunidade e dar parabéns para o senhor Bruno Gagliasso, que está presente no voo", falou o comissário no vídeo.

"O avião inteiro começa a cantar Parabéns. É por isso que eu amo Fernando de Noronha", declarou ainda Gagliasso.

Bruno Gagliasso ganha parabéns em voo lotado em Noronha

Bruno Gagliasso e Betty Faria trocam farpas nas redes sociais após comparação

O clima ficou tenso entre Bruno Gagliasso e Betty Faria (81) nas redes sociais no final de semana. Os dois se estranharam e trocaram farpas por conta de Patricia Poeta (46) e Manoel Soares (43), apresentadores do Encontro.

Tudo começou quando Betty Faria deu a sua opinião no caso dos apresentadores de TV, que são alvos de comentários sobre a interação deles ao vivo. Ela saiu em defesa de Poeta após um episódio de que ela teria interrompido o colega de trabalho ao vivo. “E ele é uma vítima? Todos os dias isso na mídia. É uma campanha contra Patricia Poeta, profissional boa, conhecia, com muitos anos de trabalho. Ele ficou famoso por isso, pois antes não era conhecido. Coisa chata”, disse ela no Twitter.

Então, Bruno Gagliasso viu a repercussão do comentário da atriz veterana e alfinetou no Twitter ao compará-la com outra artista brasileira. “Voltei só para fazer uma perguntinha: vem aí uma nova Regina Duarte? Beth Duarte ou Regina Farias?", escreveu ele.