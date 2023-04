Bruno Gagliasso e Betty Faria trocam farpas nas redes sociais após comparação

Bruno Gagliasso compara Betty Faria com outra atriz veterana e a atriz responde: 'Sem noção'

O clima ficou tenso entre Bruno Gagliasso (41) e Betty Faria (81) nas redes sociais neste final de semana. Os dois se estranharam e trocaram farpas por causa de Patricia Poeta (46) e Manoel Soares (43), apresentadores do Encontro.

Tudo começou quando Betty Faria deu a sua opinião no caso dos apresentadores de TV, que são alvos de comentários sobre a interação deles ao vivo. Ela saiu em defesa de Poeta após um episódio de que ela teria interrompido o colega de trabalho ao vivo. “E ele é uma vítima? Todos os dias isso na mídia. É uma campanha contra Patricia Poeta, profissional boa, conhecia, com muitos anos de trabalho. Ele ficou famoso por isso, pois antes não era conhecido. Coisa chata”, disse ela no Twitter.

Então, Bruno Gagliasso viu a repercussão do comentário da atriz veterana e alfinetou no Twitter ao compará-la com outra artista brasileira. “Voltei só para fazer uma perguntinha: vem aíuma nova Regina Duarte? Beth Duarte ou Regina Farias?”, escreveu ele no Twitter. Ao ver isso, a atriz rebateu: “Que absurdo! Sem noção”.

Além disso, Betty disse mais: “Bruno, você não me conhece. Admiro você por tudo, mas não seja injusto comigo porque dei uma opinião em defesa de uma mulher, boa profissional, que está sofrendo campanha diária. Isso é coisa de bolsonarista que chama a gente de comunista quando fala algo que desagrada. Atenção!”.

Por sua vez, o ator compartilhou um post do ativista Preto Zezé. “A tentativa de descredibilizar Manoel Soares já passou do limite do pessoal. O foco: quanto de desrespeito/maltrato de um homem preto no horário nobre aceitaremos? Se isso avançar, os pretos estão fadados a invisibilidade. Brancos antirracistas, cadê vocês? Entrem em campo”, disse o ativista.

Voltei só para fazer uma perguntinha:



Vem aí uma nova Regina Duarte?https://t.co/UYl1Gwc9hN



Beth Duarte ou Regina Farias? — Bruno Gagliasso 🌊 (@brunogagliasso) April 16, 2023

Bruno vc não me conhece.Admiro vc por tudo, mas não seja injusto comigo por que dei umaopinião em defesa de uma mulher boa profissional que está sofrendo campanha diária.Isso é coisa de bolsonarista que chama a gente de comunista quado fala algo que desagrada.Atenção! https://t.co/fy54sjFueL — Betty Faria (@BettyFaria) April 16, 2023

É isso e tá Mt claro! Tamo junto https://t.co/jb52bjhPAB — Bruno Gagliasso 🌊 (@brunogagliasso) April 16, 2023

PATRÍCIA POETA FALA SOBRE RUMORES DE CLIMÃO COM MANOEL SOARES

A apresentadora explicou o que aconteceu durante o trecho do programa Encontro, da Globo, que viralizou na internet nesta segunda-feira, 3. A comunicadora foi alvo de comentários de que ela teria criado um climão com Manoel Soares ao interromper uma declaração dele ao vivo e passou dele na câmera.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, Patrícia Poeta contou que se desculpou logo depois do ocorrido e que apenas estava tentando resolver um problema tecnológico na atração. "Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo."