Bruna Lombardi recebe declaração do filho: ''A mulher mais linda do mundo''

Filho de Bruna Lombardi parabeniza a mãe pelo aniversário de 71 anos de idade com uma linda homenagem

Bruna Lombardi está completando mais um ano de vida nesta terça-feira, 01! Nas redes sociais, a atriz recebeu uma homenagem do único filho.

Em publicação no Instagram, o diretor de cinema Kim Riccelli, fruto do relacionamento dela com o ator Carlos Alberto Riccelli, com quem está casada desde 1994, usou as redes sociais para fazer a declaração para a mãe, que está completando 71 anos de vida. "Hoje é dia dela. Muita gente acha a própria mãe a mulher mais linda do mundo. No meu caso, muitos concordam", começou escrevendo.

"Bru, como é fácil reconhecer o lindo em você. Você tem uma beleza que irradia, que espalha, que contagia. Ela não cabe no seu corpo, transborda por onde você anda, pelos seus espaços, seus versos, sua fala, por todas as suas criações… E como você cria! Livros, roteiros, filmes, séries, letras, poemas, personagens, arranjos de flores, lares, bichos, passeios, palestras, receitas (às vezes duvidosas), momentos mágicos, momentos místicos… Você cria força, confiança, ternura, alegria, aconchego, risada, inspiração, onde você passa e nos corações de todos que adentram sua órbita", continuou.

"Você aquece como um Sol, com uma generosidade e devoção que parecem ser infinitas… E são. Brotam no solo fértil que você é semeada diretamente pelas mãos de Deus. Você é um instrumento primoroso do Divino. Da Divina. Da Grande Mãe. Então imagina a minha benção de ter nascido seu filho. De ser criado por você. De fazer parte da sua grande obra. E no meu criar, você se criou, se criou mãe, se criou amiga, conselheira, e tantos outros papéis. E assim continuamos, numa criação mútua, crescendo juntos, aprendendo juntos, amando juntos. Juntos. Pra sempre. Te amo. Mais do que palavras jamais poderão dizer. Mas você sabe. Feliz Aniversário. O melhor está por vir!", finalizou Kim.

Confira:

Bruna Lombardi sensualiza em novo ensaio de lingerie

A atriz Bruna Lombardi sempre deixa seus seguidores sem fôlego com suas publicações nas redes sociais. Recentemente, a loira ultrapassou todos os limites da beleza e deixou a web em polvorosa ao publicar registros de um novo ensaio fotográfico sensual. Só de lingerie, a musa exibiu detalhes do corpão escultural aos 70 anos.

Nos cliques, Bruna aparece deitada na cama enquanto lê um livro, usando um conjuntinho ousado de regata, calcinha e sutiã pretos. As peças são super transparentes e escondem apenas o necessário no corpão da atriz. Para terminar de escandalizar, a musa fez várias poses sensuais: de pernas para o ar e fazendo carão. Bruna até surgiu deitada com o bumbum virado para cima entre os registros.