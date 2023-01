Biel surpreende namorada em seu aniversário e Tays Reis se derrete: 'Não acredito'

O cantor Biel comprou um presente que sua namorada e mãe de Pietra queria há anos; confira

Biel (26) resolveu fazer uma grande surpresa e realizar um sonho de sua namorada, a cantora Tays Reis. Tudo aconteceu na última sexta-feira, 13, quando a ex-A Fazenda completou 28 anos de vida e ganhou um Mac Book, computador da Apple, de presente do também cantor.

O músico mostrou a surpresa em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, onde acumula mais de 8 milhões de seguidores. No registro, Reis abre uma caixa grande, cheia de balões vermelhos e com um urso de pelúcia. Depois, ela encontra outra caixa e se derrete com o presente.

"Chocada... Meu Deus do céu... Não acredito, um Mac, meu Deus, amor. O sonho da minha vida, você não tem noção", disse a artista, bastante surpresa com o presente. Na legenda da publicação, o cantor ainda se declarou para a amada e celebrou seu aniversário.

"É capaz de uma vida ao seu lado não ser o suficiente pra te fazer entender devidamente o quanto a sua chegada fez minha vida florescer. Eu te amo muito! Obrigado pela nossa família, por acreditar em mim e depositar sua confiança no meu amadurecimento e ter me dado uma filha!", disse ele, citando Pietra, fruto do relacionamento dos dois.

"É indescritível o que eu sinto por você, nem sei o que eu tô tentando aqui… Indescritível a sensação de quando a gente tá junto, quando nossa pele se toca… bizarro como a gente não precisa de mais nada! Eu e vocês duas contra o que for preciso."

"Minha vida pela sua, mãe da minha filha! Conte comigo pra sempre. Ah, e parabéns! Como se você não merecesse todo dia… Eu te amo! Muito. Feliz aniversário e que venham todos os outros e estejamos juntos também! Minha vida!", completou a homenagem.

Nos comentários, além de fãs e internautas elogiando o casal, Reis agradeceu pelo carinho e pelo presente. "Meu amor minha vida, obrigada por tudo que você faz por mim! Eu te amo muito minha paixão e saiba que estou aqui por você sempre e sinto muito orgulho de você! 'Por mais presentes como o MacBook. Te amo'", declarou.

CONFIRA O VÍDEO DA SURPRESA

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIEL 🦅 (@biel)

Os dois se conheceram durante o reality show A Fazenda 12, da Record, exibido no ano de 2021, e depois que saíram do programa engataram em um relacionamento. No fim do ano passado, eles se tornaram pais de Pietra, que hoje tem cinco meses.