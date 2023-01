Biel impressiona Tays Reis com presente de aniversário: "Sonho da minha vida"

Tays Reis completou 28 anos e ganhou uma linda declaração e um presente especial do namorado, o cantor Biel

A cantora Tays Reiscompletou 28 anos de vida nesta sexta-feira, 13, e ganhou um presentão do namorado, o cantor Biel(26).

Em seu perfil no Instagram, o funkeiro compartilhou um vídeo da surpresa que fez para a amada. Os dois, aliás, se conheceram durante o reality A Fazenda 12 (2021), e tiveram uma filha, Pietra, que está com cinco meses.

No vídeo, Biel mostra Tays abrindo uma caixa grande, cheia de balões vermelhos e com um urso de pelúcia. Depois, ela encontra outra caixa, e fica impressionado ao descobrir o que tem dentro: um Macbook. "Chocada... Meu Deus do céu... Não acredito, um Mac, meu Deus, amor. O sonho da minha vida, você não tem noção", disse a cantora, bastante surpresa com o presente.

Ao compartilhar a surpresa que fez para a namorada, o cantor se declarou. "É capaz de uma vida ao seu lado não ser o suficiente pra te fazer entender devidamente o quanto a sua chegada fez minha vida florescer. Eu te amo muito! Obrigado pela nossa família, por acreditar em mim e depositar sua confiança no meu amadurecimento e ter me dado uma filha!", disse ele no começo do texto.

"É indescritível o que eu sinto por você, nem sei o que eu tô tentando aqui… Indescritível a sensação de quando a gente tá junto, quando nossa pele se toca… bizarro como a gente não precisa de mais nada! Eu e vocês duas contra o que for preciso. Minha vida pela sua, mãe da minha filha! Conte comigo pra sempre. Ah, e parabéns! Como se você não merecesse todo dia… EU TE AMO! Muito. Feliz aniversário e que venham todos os outros e estejamos juntos também! Minha vida!", finalizou a declaração.

Nos comentários, Tays agradeceu o amado. "Meu amor minha vida, obrigada por tudo que você faz por mim! Eu te amo muito minha paixão e saiba que estou aqui por você sempre e sinto muito orgulho de você! 'Por mais presentes como o MacBook. Te amo'", disse a aniversariante.

Confira a surpresa que Biel preparou para Tays Reis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIEL 🦅 (@biel)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!