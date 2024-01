Bianca Castanho comemora aniversário e idade choca os fãs: "Não parece"

Nas redes sociais, a atriz Bianca Castanho celebrou seu aniversário de 45 anos e deixou alguns fãs chocados com sua idade

Neste domingo, 28, a atriz Bianca Castanho usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que recebeu no seu aniversário. Ela completou 45 anos de vida na última quinta-feira, 25.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista, que atualmente mora nos Estados Unidos com o marido, Henry Canfield, e a filha, Cecília, de 11 anos, compartilhou uma foto em que aparece toda produzida, segurando seu bolo de aniversário, e se mostrou grata pelo novo ciclo.

"Foram tantas homenagens e mensagens lindas que não tenho nem palavras para agradecer… fiquei muito feliz e emocionada. Muito obrigada. Cheguei nos meus 45 anos cheia de amor e gratidão!!!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se mostraram chocados com a idade de Bianca. "A mulher parece que tem 15 anos", disse uma seguidora. "Não parece nem 35. Muito linda e jovem, parabéns", escreveu outra. "Com rostinho de 25 anos. Meu Deus, você parou no tempo. Felicidade, nossa eterna Esmeralda. Você continua linda", falou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Castanho (@biancacasttanho)

Semelhança de Bianca Castanho com a filha choca fãs

Um vídeo publicado pela atriz Bianca Castanho gerou muitas reações dos fãs e seguidores nas redes sociais. É que ela apareceu exibindo uma semelhança impressionante ao lado da filha, a fofíssima Cecília Castanho.

No vídeo, as duas surgem agarradinhas preparando uma receita para o Natal. "Eu e a Cecília preparamos um Chocolate Quente especial de Natal! Além de ser uma delícia, no final tem a surpresa do Boneco de Neve para decorar!!! Uma ideia fofa e divertida para fazer com as crianças nessa época do ano!", disse a atriz. Só que não foi só a receita que fez sucesso. A semelhança entre Bianca Castanho e a filha e a beleza da herdeira renderam elogios. Confira!