Inteligência artificial? Semelhança de Bianca Castanho com a filha choca fãs

Semelhança de Bianca Castanho com a filha choca fãs; Cecília está com 11 anos e apareceu em momento encantador ao lado da atriz

Um vídeo publicado pela atriz Bianca Castanho nesta quarta-feira, 6, gerou muitas reações dos fãs e seguidores nas redes sociais. É que ela apareceu exibindo uma semelhança impressionante ao lado da filha, a fofíssima Cecília Castanho.

No vídeo, as duas surgem agarradinhas preparando uma receita para o Natal. "Eu e a Cecília preparamos um Chocolate Quente especial de Natal! Além de ser uma delícia, no final tem a surpresa do Boneco de Neve para decorar!!! Uma ideia fofa e divertida para fazer com as crianças nessa época do ano!", disse a atriz.

Só que não foi só a receita que fez sucesso. A semelhança entre Bianca Castanho e a filha e a beleza da herdeira renderam elogios. "Parece inteligência artificial de tão iguais… suas lindas", escreveu um. "Acho que é a criança que mais se parece com a mãe que eu já vi", declarou outro.

Recentemente, Bianca Castanho também se declarou ao marido, o empresário Henry Canfield. "E hoje é o dia do amor da minha vida!!!! A pessoa com o maior coração que eu conheço e que eu tenho o privilégio de dividir a vida! Te desejo muita saúde e que todos os seus sonhos se realizem, porque você merece!!! Te amo ontem, hoje e sempre…", declarou ela na legenda da publicação.

Aniversário da filha

Dia de comemoração! A atriz Bianca Castanho usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a filha, Cecília, que completou 11 anos de vida. A menina é fruto de seu relacionamento com Henry Canfield.

No Instagram, a artista fez três publicações para comemorar o aniversário da herdeira. Na primeira imagem, ela mostra a filha com um bolinho de chocolate e com alguns morangos, além de balões coloridos, e falou sobre como a filha encheu sua vida de felicidade. Confira a homenagem!