Atriz de 'Ilha de Ferro' e 'Coisa Mais Linda' faz post raro e relembra acidente grave

A atriz Maria Casadevall completa 36 anos e faz reflexão nas redes sociais sobre a chegada do novo ciclo e recebe carinho de famosos

Na manhã desta sexta-feira, 28, a atriz Maria Casadevall usou as redes sociais para falar da chegada de seu novo ciclo, completado no último dia 24 de julho. Com 36 anos, a artista, que protagonizou séries como Ilha de Ferro e Coisa Mais Linda, refletiu sobre o aniversário.

Com uma foto publicada em seu perfil, Maria ainda relembrou um grave acidente que sofreu há um ano em que machucou o tornozelo.

"36. Trinta e seis. Travessia feita com pé na terra em dança em silêncio em canto y prosa. Aproveito para agradecer imensa e profundamente pelo presente intuitivo que recebi da @gaiapousadaholistica. Ellen me chamou sem entender muito o porquê e eu fui sem saber muito o que esperar: daí a gente se abraçou e entendeu tudo. Sempre que fecho meus olhos do corpo é para abrir meus olhos da alma", começou escrevendo.

"Hoje faz um ano que meu tornozelo quebrou, faz um ano que tomei consciência do peso de tudo aquilo que carregava a mais ignorando os sinais e seguindo cansada. Hoje faz um ano que meu corpo recalculou as rotas da minha mente faz um ano que a vida me relembrou da grandiosidade da minha pequenez faz um ano que tive medo de nunca mais dançar hoje faz um ano que me prometi dali em diante sempre ouvir a música que toca meu corpo. O ritmo que bate meu coração me indicando a melhor direção. Hoje faz quatro dias que completei 36 anos honrando as linhas que o tempo estão tecendo na minha alma e no meu corpo", continuou.

"Saudando a criança que permanece em mim e reverenciando a anciã que vem chegando aos poucos generosamente compartilhando de sua infinita sabedoria e sensualidade comigo. Hoje faz quatro dias que completei trinta e seis anos e foi também exatamente para agradecer a magia da regeneração orgânica de meu corpo-casa-território-portal que cheguei aos trinta e seis dançando muito muito mesmo pernas doloridas descalça suor na cara nas tetas e nas axilas até me sentir exausta

e nutrida até ver o sol nascer até me sentir re.na.ser até me integrar para alcançar a complexidade profunda de simplesmente ser. E só".

"Tô aqui. Tô viva. Tô firme e ando cri(ando) muita coisa para ser compartilhada aqui com vocês em agradecimento a todos esses anos de afeto y troca neste espaço singelo de partilha e experimentação artística com tanto potencial de visibilidade e engajamento. Estou profundamente grata à vida e aos movimentos sensuais de seus quadris surpreendentes. Aguardem", finalizou.

Vale lembrar que Casadevall também participou de outras produções da Globo como I Live Paraisópolis, Amor à Vida, Os Dias Eram Assim.

Maria Casadevall surge ao lado da namorada

A atriz Maria Casadevall encantou os seguidores ao mostrar um momento raro ao lado de sua namorada em seu perfil oficial nas redes sociais. Ela apareceu vivendo em comunhão com a natureza e com as sabedorias ancestrais.

Após pausar a carreira para se conectar com sua fé, a atriz foi marcada pelo coletivo indígena do qual faz parte em uma série de fotos no meio da Floresta Amazônica ao lado da namorada, Letícia Mares.