Irreconhecível! Maria Casadevall surge ao lado da namorada após mudar radicalmente de vida

Atriz que foi sucesso na Globo, Maria Casadevall surge ao lado da namorada em cliques raros; veja

A atriz Maria Casadevall encantou os seguidores ao mostrar um momento raro ao lado de sua namorada em seu perfil oficial nas redes sociais neste final de semana. Ela apareceu vivendo em comunhão com a natureza e com as sabedorias ancestrais.

Após pausar a carreira para se conectar com sua fé, a atriz foi marcada pelo coletivo indígena do qual faz parte em uma série de fotos no meio da Floresta Amazônica ao lado da namorada, Letícia Mares.

"Um movimento coletivo com propósito de transformação, cura e expansão da consciência, treme mais não cai quando fundamentado a uma política comprometida com a transformação social. Firmades nos princípios Matrifocais da Terra teremos que passar por reformas para transbordar saberes antigos para nossos círculos de afetos. Teremos que integrar a impermanência da vida e se inspirar na Natureza enquanto fonte geradora das revoluções necessárias a serem feitas no âmbito político, social, econômico e espiritual", diz a legenda dos cliques.

As duas estão namorando desde setembro de 2021. Larissa Mares é percussionista e dá aulas de Djembê, um tambor originário da Nova Guiné, na África, que tem poder de cura. Ela também é estudiosa do sagrado feminino.

Recentemente, Maria Casevall passou por um susto ao quebrar o tornozelo. "Maria postando aqui na espaça [nome de seu Instagram]. Uma queda. Um rasgo. Uma ruptura. Um corte. Eu sei, não é bonito, dói, dá medo, atravessa, assusta, e causa resistências. Mas olha bem e respira", disse na época.

Arraste para o lado e veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por nikita llerena (@nikitallerena_)