Ary Fontoura celebra aniversário de 96 anos do irmão: ''Ser humano incrível''

18/10/2022

O ator Ary Fontoura (89) usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 18, para homenagear seu irmão mais velho que completou mais um ano de vida!

Em seu feed no Instagram, o artista prestou uma linda declaração para o irmão Ivan, que fez 96 anos de idade. Na foto, o famoso posou ao lado de Ivan na festa intimista para comemorar a data especial.

"Meu irmão! Como foi bom vivenciar esse momento tão especial em sua vida. Afinal, não é todo dia que se completa 96, né? O que posso falar do ser humano que é, e o quanto representou e representa na nossa família", iniciou Fontoura.

Em seguida, Ary ressaltou o ser humano e profissional incrível que o médico é: "Um grande médico, ser humano incrível. Sempre preocupado com o próximo! De verdade. Sou muito feliz por ser seu irmão. Feliz aniversário, Ivan! Que Deus te abençoe sempre sempre", declarou ainda.

