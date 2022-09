Ary Fontoura e Claudia Raia surgem juntos e revelam "novo final" de A Favorita

Nas redes sociais, os atores Ary Fontoura e Claudia Raia posaram juntos e brincaram sobre a rivalidade de seus personagens na novela

Ary Fontoura(89) e Claudia Raia (55) surgiram juntos nas redes sociais nesta quarta-feira, 14, e aproveitaram para brincar sobre a rivalidade de seus personagens, Silveirinha e Donatela, na novela A Favorita, que está no ar no Vale A Pena Ver de Novo, na Globo.

No vídeo publicado no Instagram do ator, os dois aparecem dançando juntos coladinhos e Raia avisa que eles vão contar o novo final do folhetim. "A gente queria revelar o final da novela A Favorita para vocês", diz a atriz na gravação.

Já na legenda, Ary conta que seus personagens enganaram os telespectadores e ficaram juntos. "Donatela e Silveirinha enganam o público e se casam (risos). Só aqui! Te amo, Claudia", escreveu o artista.

Vale lembrar que no final da novela, Silveirinha troca de lado e acaba se aliando a Flora (Patrícia Pillar), deixando Donatela irritada com a situação. Ela, então, decide demitir o mordomo, mas acaba sendo humilhada por ele, que além de mostrar todo o ódio que sente pela ex-patroa, também cospe na cara dela.

Confira o vídeo do reencontro de Ary Fontoura e Claudia Raia:

