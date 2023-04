Ana Marcela Cunha, campeã olímpica de natação, se casa com preparadora física

Nadadora Ana Marcela Cunha se casou com Juliana Melhem dia 31 de março e aproveita para mostrar detalhes da cerimônia

A nadadora e campeã olímpica Ana Marcela Cunha (31) usou suas redes sociais para mostrar alguns cliques de seu casamento com a preparadora física Juliana Melhem. As duas pombinhas anunciaram publicamente seu relacionamento em junho do ano passado.

“Casamos! O sim mais certo da vida! Eu te amo!”, escreveu a nadadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Ana Marcela e Juliana oficializaram a união no dia 31 de março, em uma cerimônia lindíssima.

João Gonzales, fotógrafo que registrou os momentos mais importantes da celebração da união das duas, também fez uma postagem com alguns cliques que tirou, com direito a um texto maravilhoso para comemorar o casamento da nadadora e da preparadora física.

“A decisão mais importante na vida de um casal é falar o tão famoso “eu aceito” na hora do altar! Eu perguntei pra Ana se o nervosismo tava maior no casamento ou na prova olímpica e ela respondeu: “O de casar é diferente, nunca senti” A verdade é que ao lado do amor da sua vida, tudo se torna mais fácil e a ansiedade de Ana Marcela só comprova o quanto a Ju significa para ela. E a Ju… ah, a Ju estava linda, feliz, realizada, deslumbrante! Afinal, assim como Ana, disse sim ao amor da sua vida. A data escolhida para oficializar esse casalzão foi 31/03/2023 e tenho certeza de que será lembrada com muito carinho e emoção pelas duas. E a força da união das duas, tenho certeza, ainda vai inspirar muitas mulheres por aí a seguirem seus sonhos sem medo. E só de conseguirem esse feito, as duas já são medalha de ouro!”, escreveu João.