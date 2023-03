Alessandra Negrini recorda primeira foto com Vanessa Giácomo e se declara: ''Um presente''

Irmãs na novela 'Travessia', atriz Vanessa Giácomo é homenageada por Alessandra Negrini em seu aniversário de 40 anos

A atriz Alessandra Negrini (52) usou as redes sociais para parabenizar a colega de elenco da novela Travessia, Vanessa Giácomo!

Vanessa completou mais um ano de vida na quarta-feira, 29, e recebeu uma linda homenagem da intérprete de Guida na trama das nove da Globo, escrita por Glória Perez. Alessandra compartilhou o primeiro clique ao lado da aniversariante e alguns registros dos bastidores do folhetim em que vivem irmãs.

Ao legendar a publicação, Negrini rasgou elogios à atriz e destacou a parceria com Vanessa, que iniciou após contracenarem na novela.

"Hoje é seu aniversário e essa foi a nossa primeira foto juntas, nem te conhecia direito e nem desconfiava que você era um presente que a vida tava me dando!", começou escrevendo. "Parabéns, mana! Você é uma pessoa admirável, uma atriz maravilhosa e uma parceira como poucas. Muito amor e axé pra você! @vanessagiacomo", disse ainda Alessandra, que interpreta Inês, personagem que se transforma em Cuca, na série Cidade Invisível, da Netflix, que estreou a segunda temporada no dia 22 de março.

Confira a homenagem de Alessandra Negrini para Vanessa Giácomo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Vanessa Giácomo celebra aniversário em restaurante no Rio

Na quarta-feira, 29, a atriz Vanessa Giácomo celebrou a chegada de seus 40 anos de idade em um restaurante na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, acompanhada de amigos para comemorar a data especial.

Para o momento importante, a famosa, que hoje está no ar vivendo a personagem Leonor, na novela das nove da Rede Globo, Travessia, apostou um look bem bonito, composto por uma calça social, blusa estampada transparente, que deixou a lingerie preta à mostra, completando com umas sandálias de salto alto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!