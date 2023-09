Sabedoria transforma Sara Liziany

Em Natal, Sara Liziany assume criação de gado e quebra preconceitos

O salto e a alfaiataria deram lugar às botas e ao chapéu. Entrar no universo agro não foi fácil para Sara Liziany (37), mas, com estudo e prática, ela se posicionou e driblou preconceitos. “O trabalho em campo me trouxe saúde e disposição”, diz ela, que se firmou como uma força feminina.

À frente da Fazenda Sindi Brasil Verde, em Natal (RN), ela cria gado de alta genética da Raça Sindi. Sara ainda é gerente de marketing do Hotel Coral Plaza e administra uma pequena empresa de chalés. “Os desafios só nos tornam mais capazes e fortes”, reflete Sara, movida a desafios.

FOTOS: ANDERSON LOURENÇO