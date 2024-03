Priscila Cirqueira une paixão aos dons ao levar pecuária ao marketing: 'Legado'

Aos 30 anos, Priscila Cirqueira gerencia três propriedades de pecuária

Nascida em uma tradicional família de pecuaristas, Priscila Cirqueira (30) sempre nutriu um amor incondicional pelo campo. “O agro é muito forte no meu DNA. Um legado deixado pelo meu pai, que se foi cedo, aprendizado e a seriedade de que muitos dependem de nós. Além do pão de cada dia, geramos emprego para várias famílias”, conta ela, que atualmente gerencia três propriedades: uma no Mato Grosso, outra em Minas Gerais e uma no interior de SP.

Com dom para fotografia e comunicação, Priscila decidiu unir seus talentos à paixão pelo agro e ainda atua como gestora de marketing, fotógrafa e videomaker. “Quando eu comecei, tinha um tripé e um sonho”, relembra ela, aos risos. “Sempre digo que a caminhada é longa, mas se a semeadura é correta, a colheita será bem farta”, declara ela, que também é mãe dos fofos Lorenzo e Henrico.

FOTO: PRISCILA CIRQUEIRA