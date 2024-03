Evelise Pandolfo traduz seu amor pelo Agro em jóias

Empresária é dona da TUA Origens, inovadora joalheria do Agro cujas peças simbolizam o orgulho que as mulheres sentem de trabalhar no campo

Foi em 2005, enquanto estudava para se formar em Direito em Erechim (RS), que a gaúcha Evelise Camila Maccarini Pandolfo, 39 anos, começou a trabalhar com venda de joias e bijuterias. "Mas isso só ganhou um propósito maior em 2018, quando conheci meu marido [Alexandre Gazolla, 39 anos]", conta a empresária.

Filho de produtores agrícolas e consultor no mercado de sementes, Alexandre passou a levar a então namorada para palestras e eventos do setor. Não demorou muito e Evelise se encantou pelo universo Agro – apesar de frequentar a fazenda dos avós quando pequena, ela ainda não havia vivenciado o setor na vida adulta. Ao se conectar com mulheres verdadeiramente apaixonadas pelo meio – desde donas de propriedade até grandes executivas do ramo – Evelise enxergou o orgulho que elas carregavam das próprias realizações e de pertencerem ao campo.

Então, em 2020, fundou, a TUA Origens – uma joalheria cujas peças remetem ao Agro. Lá (tuaorigens.com.br), é possível tanto comprar itens de coleções assinadas quanto encomendar brincos, berloques, colares, pingentes e pulseiras exclusivos, em ouro ou prata, desenhados a partir do desejo/história da cliente. "Minhas jóias ajudam as mulheres a carregarem no peito o amor que sentem pelo Agro e o orgulho que têm de si mesmas”, diz a empresária.

O trabalho de Evelise comprova o quanto a força e elegância feminina podem coexistir. “A ideia de que a mulher só vai ter sucesso no Agro se usar camisas fechadas, calça e botina está ultrapassada. Elas devem vestir o que as deixa confortáveis. Nossas jóias são delicadas e versáteis, permitindo que carreguem consigo o amor pelo campo, tanto dentro quanto fora da porteira, e despertando a vaidade e a autoestima feminina no Agro”, explica a empresária, que não sai de casa sem usar umas das peças que confecciona.

As coleções são compostas por peças que representam diversas paixões da mulher do campo. Inclusive, uma em especial: cavalos. É que, no tempo livre, Evelise treina hipismo com seu cavalo, batizado de Origem em memória aos seus avós, donos de uma fazenda onde a empresária adorava passar férias na infância.