A genuína paixão de Carmen Perez pela rotina no campo

No Mato Grosso, a produtora rural Carmen Perez preza pelo bem-estar do gado por meio de novas técnicas

Persistência, trabalho duro e compaixão são alguns dos pilares do empoderamento feminino no agronegócio brasileiro. A paulistana Carmen Perez (44) possui todos eles. À frente da fazenda Orvalho das Flores, localizada em Araguaiana, no Mato Grosso, ela lida com a criação de gado e também o cultivo de seringais. “Sou apaixonada pelo campo. Meus avós tinham uma fazenda em Pontal, São Paulo, onde eu passei boa parte da minha infância e adolescência”, relembra ela, que construiu seu aprendizado na prática. “Sou formada, nos últimos 22 anos, pelo campo, na lida do dia a dia”, afirma ela.

O contato tão próximo com o gado levou Carmen a desenvolver um sentimento especial pelos animais. Foi a partir desse amor, inclusive, que ela se interessou pelo bem-estar dos bichos e, atualmente, o encara como uma verdadeira missão. “Comecei a participar do manejo com os animais todos os dias na fazenda. Eu acordava às 3h da manhã para aprender, para lidar com eles”, diz. “O bem-estar animal não beneficia apenas os animais, mas também todo um ecossistema. Se o manejo é violento, os animais ficam nervosos, com medo, se tornam reativos e também colocam em risco os próprios vaqueiros. Quando se tem um bom manejo, você facilita a interação e melhora resultados produtivos e econômicos”, completa.

Quando não está trabalhando no campo, Carmen desfruta de momentos com a família. Vivendo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ela é casada com o produtor rural Frederico Simeoni, com quem tem duas filhas, Olívia (12) e Bianca (4).

FOTOS: MARCELO UEMURA