Zeca Pagodinho testa positivo para a covid pela segunda vez

Zeca Pagodinho testa positivo para o coronavírus e cancela shows

Redação Publicado em 29/06/2022, às 14h10

Em agosto de 2021, Zeca Pagodinho (63) testou positivo para a covid-19 e chegou até a ser internado em um hospital do Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, 29, a equipe do cantor anunciou que ele contraiu o vírus mais uma vez.

A notícia foi confirmada através de um post no Instagram do veterano, que foi ilustrado com uma foto dele em um momento descontraído.

“O Zeca Pagodinho testou positivo para Covid-19. Mas, para nosso alívio, está apenas com sintomas gripais bem leves! Vacina salva”, começava a legenda da publicação. “Assim como da outra vez em que contraiu o vírus, o artista está em ótimas condições de saúde, porém em quarentena - como é recomendado”.

“Por isso, infelizmente não participará do Festival Turá, que acontece neste sábado, em São Paulo. Na semana que vem, Zeca fará mais um teste para se certificar de que está tudo certo para seguir sua agenda de shows”, anunciaram os adms do compositor.

Confira a postagem na qual a equipe de Zeca Pagodinho afirma que o cantor testou positivo para o coronavírus pela segunda vez: