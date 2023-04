Woody Harrelson e Matthew McConaughey podem ser irmãos biológicos

Atores famosos de Hollywood, Matthew McConaughey e Woody Harrelson acreditam que podem ser irmãos biológicos, mas não vão fazer teste genético

Durante uma entrevista ao podcast Let’s Talk Off Camera, o ator Matthew McConaughey (53) revelou que pode ser irmão biológico do também ator Woody Harrelson (61). Amigos há muitos anos, assim como suas famílias, sempre acharam que eram fisicamente parecidos.

Porém, as suspeitas começaram a aumentar quando a mãe de Matthew comentou que chegou a conhecer o pai de Woody. “Na Grécia, alguns anos atrás, estávamos sentados conversando sobre como somos próximos. E minha mãe estava lá e disse: 'Woody, eu conhecia seu pai’. Todos nós entendemos as reticências que minha mãe deixou após 'conhecia'. Era um 'conhecia' pesado”, comentou McCounaughey.

“Passamos a desvendar o que esse ‘conhecia’ significava e fizemos algumas contas e descobrimos que o pai [de Harrelson] estava de licença ao mesmo tempo que minha mãe e meu pai estavam em seu segundo divórcio. Depois, há possíveis recibos e lugares no oeste do Texas, onde pode ter havido uma reunião, ou um momento ‘conhecia’”.

Mesmo tendo encontrado documentos que indicam a possibilidade de que a mãe do ator realmente teve um caso com o pai do amigo, um teste genético está fora de questão no momento. “É um pouco mais difícil para mim porque ele [Woody] está me pedindo para arriscar e dizer 'espera aí, você está tentando me dizer que meu pai pode não ser meu pai depois de 53 anos acreditando nisso?' Eu tenho um pouco mais em risco”, confessou.

Woody e Matthew trabalharam juntos em True, mas agora estão estreando uma nova série estrelada pelos dois: Brother From Another Mother (Irmão de Outra Mãe, traduzido de forma livre). “Você sabe, onde eu começo e onde ele termina, e onde ele começa e eu termino, sempre foi uma linha obscura. E isso faz parte do nosso bromance, certo? Meus filhos o chamam de tio Woody. Seus filhos me chamam de tio Matthew. E você vê fotos nossas e minha família pensa que muitas fotos dele são minhas. A família dele acha que muitas fotos minhas são dele”, contou.