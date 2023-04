Woody Harrelson confirma que Matthew McConaughey pode ser mesmo seu meio-irmão

O ator falou sobre a possibilidade da relação familiar com McConaughey

Woody Harrelson (61) falou sobre a possibilidade de ser irmão biológico de outra grande estrela de Hollywood, Matthew McConaughey, de 53 anos. Em entrevista ao The Late Show with Stephen Colbert, na última terça-feira, 18.

O ator reagiu aos recentes comentários sobre o assunto e confirmou a chance de terem DNAs compatíveis: "Vou apenas dizer que há alguma veracidade nesse pensamento porque conversamos com Ma Mac, a mãe legítima de Matthew, e eu mencionei algo sobre arrependimentos. Eu disse 'É estranho que meu pai não tenha arrependimentos'. Eu conheço Ma Mac há muito tempo, e ela disse: 'Eu... conheci... seu pai'. Foram as elipses que achei um pouco preocupantes ou interessantes, cheia de insinuações", afirmou o artista.

Harrelson apontou como a data de nascimento de McConaughey e a época em que a mãe do ator, Mary, aparentemente "conheceu" seu pai aumentam a possibilidade de que eles sejam meio-irmãos. "No ano de seu nascimento, nove meses antes, ela estava em um período sabático de seu relacionamento com seu suposto pai, Jim", refletiu.

Harrelson falou ainda sobre como o amigo tem encarado a possibilidade: "O problema é que queremos fazer o teste, mas para ele é muito mais importante. Ele sente que está perdendo um pai. Mas eu fico tipo, 'Não, você está ganhando um pai diferente pai e um irmão".

As suspeitas começaram a aumentar quando a mãe de Matthew comentou que chegou a conhecer o pai de Woody.“Na Grécia, alguns anos atrás, estávamos sentados conversando sobre como somos próximos. E minha mãe estava lá e disse: 'Woody, eu conhecia seu pai’. Todos nós entendemos as reticências que minha mãe deixou após 'conhecia'. Era um 'conhecia' pesado”, comentou McCounaughey.

Woody e Matthew trabalharam juntos em True, mas agora estão estreando uma nova série estrelada pelos dois: Brother From Another Mother (Irmão de Outra Mãe, traduzido de forma livre). “Você sabe, onde eu começo e onde ele termina, e onde ele começa e eu termino, sempre foi uma linha obscura. E isso faz parte do nosso bromance, certo? Meus filhos o chamam de tio Woody. Seus filhos me chamam de tio Matthew. E você vê fotos nossas e minha família pensa que muitas fotos dele são minhas. A família dele acha que muitas fotos minhas são dele”, contou.