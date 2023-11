Vera Holtz recorda reação dos pais ao decidir se tornar atriz: 'Passei da régua'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vera Holtz refletiu sobre protagonista no longa Tia Virginia

"Foi realmente fora da curva". É com essa frase que Vera Holtz (70) define a decisão de ter deixado a cidade de Tatuí, no interior de São Paulo, para se tornar atriz. Prestes a estrear nos cinemas como protagonista do longa Tia Virginia, ela reflete, em entrevista à CARAS Brasil, sobre dinâmica familiar e recorda a reação dos pais ao contar que seguiria a carreira artística.

Vera Holtz começou a atuar nos palcos do teatro em 1975 , quando se mudou para o Rio de Janeiro e ingressou na Escola de Artes Dramáticas (EAD). Ela conta que seus pais, José Carlos Holtz e TerezinhaFraletti, apoiavam os estudos e já estavam acostumados com a partida dos filhos para a capital paulista, já que não havia universidades em sua cidade.

"O negócio foi a escolha da arte. Até São Paulo podia, mas eu fui para o Rio de Janeiro. Passei um pouquinho da régua deles", recorda. "Tive que ensinar a entender o mundo teatral. Começaram a perceber que não é bem o que imaginavam, e criou um pouco de confiança. Às vezes eu penso como eu consegui romper com isso tudo. Era muito mais forte o desejo de partir e seguir com outras coisas."

Agora, Vera Holtz estreia nos cinemas como a Tia Virginia, a irmã solteira e sem filhos da família, que acaba com a responsabilidade de cuidar de sua mãe acamada. A artista diz que o filme de Fabio Meira poderá despertar uma identificação bastante individual nos telespectadores, que poderão conferir o projeto nos cinemas a partir do dia 9 de novembro.

O diretor e roteirista também explica que o longa-metragem se tornou uma mistura entre a realidade de sua família e ficção. Ele dedicou o projeto a duas tias que também não se casaram, nem tiveram filhos. "Sempre admirei muito elas porque elas tomaram rédeas da própria vida, assim como a Vera também fez com a vida dela."

"A família, no mesmo ponto que oferece muito afeto, nos oferece vendavais emocionais. Se não tomarmos muito cuidado, podemos ficar aprisionados nos desejos que eles têm sob a gente", completa Meira. Além de Vera Holtz, o filme conta com grandes nomes como Arlete Salles, Louise Cardoso, Vera Valdez, Antonio Pitanga, Daniela Fontan, Iuri Saraiva e Amanda Lyra.

Tia Virginia recebeu seis prêmios na última edição do Festival de Cinema de Gramado. Dentre eles estiveram: Melhor Filme pelo Júri da Crítica; Melhor Atriz para Vera Holtz; Melhor Roteiro para Fabio Meira; e Menção Honrosa do Júri para a atriz Vera Valdez.