Tom Hanks aparece de surpresa em fotos de noiva com suas madrinhas de casamento

Tom Hanks surpreendeu a noiva e suas madrinhas com uma aparição nas fotos do casamento

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 17h48

Nesta terça-feira, 22, Tom Hanks (65) apareceu de fininho e surpreendeu uma noiva e suas madrinhas de casamento ao se juntar a elas para alguns cliques.

O caso aconteceu em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e a noiva Grace Gwaltney foi surpreendida pelo ator. "Ele disse, 'Ei, eu sou Tom Hanks, eu adoraria tirar uma foto com vocês', e eu imediatamente congelei e fiquei apenas olhando em volta e sem saber o que fazer", contou a noiva em uma rede de televisão local.

A esposa do ator que faz a voz do cowboy Woody na animação Toy Story também se juntou ao grupo. Segundo a fotógrafa Rachel Rowland, a atriz e cantora Rita Wilson (65) primeiro apenas observou as fotos serem tiradas, mas após a insistência de todos posou para alguns cliques.

"Ele é exatamente como você assume que ele seja, alegre, engraçado, alto e gentil", comentou a fotógrafa sobre o ator.

Confira aqui as imagens da surpresa que Tom Hanks fez para a noiva e suas madrinhas de casamento!

- Foto: Getty Images/Rachel Rowland

Grace Gwaltney teve suas fotos de casamento invadidas pelo ator

- Foto: Getty Images/ Rachel Rowland