Sophie Charlotte se emociona ao falar sobre filme de Gal Costa: ''Eternamente ligada a ela''

Atriz Sophie Charlotte fala sobre filme inédito em que viveu a cantora Gal Costa, que faleceu aos 77 anos na quarta-feira, 09

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 10h34

Após a morte da eterna Gal Costa, a atriz Sophie Charlotte (33) não segurou a emoção ao falar sobre a cantora em homenagem no programa Encontro nesta quinta-feira, 10.

Aos 77 anos de idade, a artista faleceu na quarta-feira, 09, em sua casa, em São Paulo. Sophie, que interpretou Gal no filme inédito Meu Nome é Gal, lamentou a morte do grande nome da música brasileira e declarou toda sua admiração por ela.

"Foi a maior vivência, alegria da minha vida, a Gal me deu muitos amigos novos, a Bahia... Ela é um pilar, ela é fundamental, ela ajudou a inventar o Brasil que eu acredito, que amo. A sua revolução através do canto, cabelo, pernas, gritos, agudos. Ter a honra de viver esse sonho com a bênção de Gal foi tudo, foi ganhar de presente uma estrela pra guardar no meu peito pra sempre. Estou eternamente ligada a ela", disse a esposa de Daniel de Oliveira.

A atriz foi às lágrimas ao ver algumas cenas do longa, que só estreia em 2023. Ela ressaltou que o filme foi feito para Gal e que ficou triste que ela não tenha visto a obra pronta em sua homenagem."Esse filme foi feito pra ela, pra ela ver, pra ela curtir, para o Brasil poder reverenciar um pedaço da vida que não está tão registrado em imagem. Amo demais a Gal. Ela é imensa, queria tanto que ela tivesse visto", lamentou.

Sobre a oportunidade de viver a cantora, da qual é fã, Sophie Charlotte contou: "Me diverti imensamente, aproveitei cada segundo porque foi uma coisa impossível de se imaginar viver, a minha ídola maior, a minha estrela mais brilhante. A obra de Gal é ímpar. Esse quarteto com Gil, Caetano, Maria Bethânia, são meus ídolos."

Confira trecho da entrevista de Sophie Charlotte em homenagem a Gal Costa:

Sophie Charlotte presta homenagem para Gal Costa

Na quarta-feira, 09, o mundo da música popular brasileira se despediu de um de seus maiores e mais importantes nomes, Gal Costa. Em meio a tantas homenagens, uma que se destaca é da atriz Sophie Charlotte. Em seu Instagram, Sophie abriu um álbum de fotos ao lado da cantora, com momentos importantes que viveu ao lado dela. Todas em preto e branco, sendo apenas uma, a última, colorida, onde Gal aparece gravando uma canção.

“GAL! Maria da Graça. Gracinha. Gaúcha. Gal! Gal Costa !!!!!!! Você é a estrela maior, primeira, minha sorte, barato total… DIVINA MARAVILHOSA! Generosa, carinhosa, sedutora! Olhos de mistério absoluto (castanhos com rasgos azuis… vai entender!)”, começou a atriz. “Agradeço. TUDO! Você permitiu, me deu a honra maior como artista. Aprender contigo, e como você, a VIVER, a cantar, a ser mais! Mais mulher, mais legal, mais mistério, mais astral, mais liberdade! E me trouxe novos amigos, carnaval, uma outra juventude, praias... e a Bahia !!!! Baby!!!! Já estou com saudade! Queria te falar tanto... Que te amo. Te falei né?!?? Falei, ainda bem! Fa-tal! E que a gente toda que fez seu filme, fez pra você ! Por você ! Com todo amor !”, continuou.

