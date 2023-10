Site revela que filhos de Will Smith se sentem mal pelo pai após revelações da mãe, Jada Smith

Fonte também afirma que Trey, Willow e Jaden Smith sentiram um certo alívio após seus pais admitirem que não estão mais juntos

Os filhos de Will Smith, Trey, Willow e Jaden Smith estão preocupados com a atitude da mãe, Jada PinkettSmith em continuar expondo detalhes de seu relacionamento com o ator.

De acordo com o Entertainment Weekly, os irmãos estão se sentindo mal pela forma como a vida dos pais virou um dos assuntos mais comentados na mídia, além de se preocuparem com a saúde mental do ator. “Eles sabem que ele [Will Smith] tem passado por muita coisa ultimamente e isso não está ajudando”, disse uma fonte anônima.

“Eles gostariam que alguns dos assuntos privados de sua família permanecessem privados", acrescentou, ainda revelando que o ator de 55 anos tem tentado se distrair nos últimos dias. “Ele está tentando não permitir que nenhum ruído externo o afete. Will ama Jada e sente que sempre a protegeu e sempre estará. Ele tem tentado ser solidário e ao mesmo tempo cuidar de si mesmo", garantiu.

Jada revelou à revista People que está separada de Will Smith há sete anos. Os dois, que preferiram manter o divórcio em segredo, continuam tentando reatar o casamento desde 2016, e por isso, a atriz ficou bastante assustada quando o ator deu um tapa em Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar, em 2022.

"Eu e Will estávamos exaustos de tentar. Acho que nós dois ainda estávamos presos à fantasia do que pensávamos que a outra pessoa deveria ser (...) Decidimos que não iriamos mais ficar juntos. Não quisemos contar para o público. Estávamos, de fato, pensando em separação, divórcio... Tivemos sérias conversas sobre isso. Então, fomos viver nossas vidas separadas", relembrou.

Will Smith surge pela primeira vez na web após separação

Nesta segunda-feira, 16, Will apareceu pela primeira vez em suas redes sociais após o anúncio. Em seu Instagram, ele surgiu tirando um cochilo durante um passeio de barco. "Fato curioso sobre mim: eu consigo tirar uma soneca em quase em qualquer lugar", disse o ator no vídeo.

Na legenda, ele escreveu: "Notificações desligadas". Isso porque no vídeo, o seu celular está bombando com notificações sonoras, que lhe acordaram de seu sono. Will ainda recebeu um comentário de Jada, que deixou vários emojis chorando de rir na publicação.