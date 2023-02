Sandra Bullock fala sobre ex-enteado que foi preso por violência doméstica

A atriz Sandra Bullock ficou chateadíssima com a notícia de prisão por violência doméstica de seu ex-enteado por assédio e violência doméstica

Sandra Bullock se surpreendeu com uma notícia sobre seu ex-enteado, Jesse Eli James Jr. O filho de seu ex-marido, Jesse james, foi preso e acusado de violar uma ordem de restrição, solicitada por sua ex-namorada. Aparentemente, ele foi detido por problemas de agressividade e por agredir Lucee Peterson, sua ex-namorada, cerca de dois anos atrás.

Porém, mesmo com a ordem de restrição, a perseguição de Jesse atrás de Lucee continuou com assédios. Recentemente, ele enviou cerca de 50 mensagens para seu celular com diversos xingamentos e ameaças. Uma fonte próxima de Sandra revelou que ela ficou chocada com a notícia.

“Sandra está incrivelmente chateada, porque como alguém que ela cuidou e criou como mãe pode ser capaz de machucar outra mulher?”, contou a fonte.

O que aconteceu com o ex-enteado de Sandra Bullock?

Jesse foi preso no dia 20 de abril de 2021 por violência doméstica. O que levou a sua prisão foi um acontecimento em 2023, quando os dois foram despejados de um apartamento. Jesse ficou com raiva e a culpou do acontecido. Segudo o testemunho dela: “Jesse começou a ameaçar me matar. Ele disse: 'Você quer que eu perca meus dentes e quebre o resto dos seus dentes? …Eu vou matar você, vad** eu vou socar seu rosto até virar pó". Os dois estavam juntos há 17 anos, e eram casados há 15, porém se divorciaram ao Lucee descobrir que ele a estava traindo com várias mulheres.

Preso, Jesse foi solto pós quatro dias, quando pagou a fiança. No mesmo momento, ele foi acusado de violar a ordem de proteção, sendo preso novamente pelas mensagens ameaçando Lucee em suas redes sociais. Na época, ele teve de usar tornozeleira eletrônica e entre os textos agressivos tinham frases como: “Você ainda é minha garota! Eu não estou falando ninguém e é melhor você agir pelas minhas costas".