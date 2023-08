Vermelho, Branco e Sangue Azul: conheça as diferenças entre o filme e o livro

O filme “Vermelho, Branco e Sangue Azul” é baseado no livro escrito por Casey McQuinston, mas com algumas diferenças

Esse texto tem spoilers de “Vermelho, Branco e Sangue Azul”!

O filme “Vermelho, Branco e Sangue Azul” chegou nesta sexta-feira, 11, ao streaming Amazon Prime Video. O longa dirigido por Matthew López é baseado no livro de mesmo nome escrito por Casey McQuinston, e que fez muito sucesso no “booktok” [perfis no TikTok focados em livros].

Em “Vermelho, Branco e Sangue Azul”, Alex, o filho da presidente dos Estados Unidos, e o Príncipe Hanry do Reino Unido se envolvem em uma confusão que gera uma crise internacional. Em uma tentativa de melhorar a imagem dos países, os jovens fingem ser amigos, mas uma paixão começa a tomar conta dos dois.

As primeiras reações do filme foram muito positivas, principalmente dos fãs do livro elogiando os atores principais: Nicholas Galitzine (que faz Henry) e Taylor Perez (que vive Alex). Porém, existem sim algumas diferenças que os fãs do livro podem notar no filme. Aqui estão algumas.

Os irmãos!

Como em algumas adaptações de livros, alguns personagens são cortados do filme. A irmã de Alex, June Claremont-Diaz, não está no filme. No livro, a personagem tem bastante relevância, já que ela finge namorar o Príncipe Henry para evitar os rumores circulando sobre o amor entre o Príncipe e Alex.

Na obra de Casey McQuinston, June é uma das confidentes de Alex, assim como a amiga Nora (que está no filme e é vivida por Rachel Wilson). E, foi em uma revista de June que Alex, ainda criança, viu o Príncipe Henry pela primeira vez.

Os irmãos do Príncipe Henry não foram cortados, mas seus papéis na trama estão bem reduzidos. O Príncipe Phillip (no filme vivido por Thomas Flynn) e a Princesa Bea (interpretada por Ellie Bamber no longa) tem suas participações na história atenuada. Por exemplo, no livro, ficamos sabendo que a Princesa tem uma dependência química, que é explorada pelos tabloides britânicos, ponto da trama que não é abordado no filme.

A intriga política!

A intriga política que envolve os Estados Unidos e o Reino Unido vai muito mais a fundo no livro do que no filme. O personagem Raphael Luna, que é um senador aliado da presidente dos Estados Unidos e troca de lado durante as eleições, não está no filme.

É descoberto no final do livro que Raphael apenas se juntou à campanha do oponente da presidente dos Estados Unidos (que no filme é vivida pela atriz indicada ao Oscar Uma Thurman), para expô-lo por má conduta sexual.

O personagem do senador Raphael foi substituído pelo jornalista político Miguel Ramos, vivido pelo ator Juan Castro, que tem um papel muito importante na trama do filme (mais sobre isso ainda nesse texto).

Histórico amoroso!

No filme dirigido por Matthew López, também responsável pela peça da Broadway “A Herança”, a jornada de Alex descobrindo sua bissexualidade é explorada durante as cenas. “Eu consigo entender ser um pouco a fim de caras, mas eu fico muito confuso em estar a fim do Henry”, diz Alex no filme.

Porém, no livro, o processo de descoberta da sexualidade do americano é maior e mais profundo. Quando Alex beija o Príncipe, o menino começa a se descobrir como bissexual e até faz uma pesquisa do Google sobre o assunto.

Saindo do armário!

A cena de Alex saindo do armário para sua mãe, a presidente dos Estados Unidos, também tem diferenças entre o livro e o filme. No longa, depois que o jovem se assume para sua mãe, Uma Thurman mostra seu timing cômico e dispara: “Se eu tivesse algum aviso, eu faria uma apresentação de PowerPoint”.

Porém, a apresentação de PowerPoint acontece de fato no livro. A presidente faz uma apresentação para evidenciar como o relacionamento de Alex e Henry pode afetar a campanha dela para se reeleger. A mãe de Alex ainda o tira de sua campanha para reeleição.

O vazamento!

Como já dito, o senador Raphael Luna foi cortado do filme. No livro, era este senador que descobria que a campanha do oponente da presidente dos EUA que vazava o relacionamento de Alex e Henry para a imprensa.

No filme, já que o senador foi substituído pelo jornalista Miguel Ramos, é ele que vaza para os jornais que o filho da presidente americana e o Príncipe estão em um relacionamento.

O fim!

Tanto no filme quanto no livro, a cena final continua sendo Alex e Henry entrando juntos em uma casa de campo do menino americano, com uma chave que ele presenteou o Príncipe. Porém, existem pequenas diferenças.

No filme, a avó do Príncipe, Rainha Catherine não existe e foi substituída pelo Rei James III (vivido pelo ator Stephen Fry). A admiração do casal pela saga Star Wars também foi cortada do longa, então a homenagem de admiradores com um mural que aparece no livro também não está presente.

Um pequeno detalhe também é que no livro, quem revela que a presidente dos Estados Unidos foi reeleita é o jornalista americano Anderson Cooper. Porém, o jornalista da CNN não aparece e quem dá a notícia no filme é Rachel Maddow.