Rihanna vai protagonizar novo filme dos Smurfs

Rihanna vai dar voz à personagem Smurfette no quarto longa da franquia

Após seu comeback nos palcos e no mundo da música, Rihanna (33) está pronta para voltar para as telonas de cinema. A cantora acaba de ser confirmada como estrela do próximo filme da franquia "Smurfs". No longa, ela dará voz à personagem Smurfette.

"Espero que isso me dê um pouco de pontos legais com os meus filhos um dia", brincou a musa dona do hit "Lift Me Up", que concorreu ao oscar de melhor canção original como trilha sonora do filme Pantera Negra.

A novidade foi compartilhada para o público durante um painel da CinemaCon, evento voltado para a cultura pop, que aconteceu em Las Vegas. A cantora, que está grávida do seu segundo filho, irá substituir Demi Lovato no papel.

Este vai ser o quarto filme da franquia. O primeiro, lançado em 2011, contou com Katy Perry no papel de Smurfette. A cantora seguiu com a personagem no segundo longa, em 2012, até ser substituída por Demi Lovato na terceira produção, em 2017.

Just announced! @Rihanna will star as Smurfette in the upcoming @SmurfsMovie! — CinemaCon (@CinemaCon) April 27, 2023

Rihanna publica fotos raras de seu filho com A$AP Rocky

No começo do mês de Abril, Rihanna encantou seus seguidores ao mostrar novas fotos raras de seu filho. O menino, que ainda não teve seu nome revelado, é fruto do relacionamento da artista com o rapper A$AP Rocky (34). Os cliques mostram a criança em um momento de divertimento durante o feriado da Páscoa.

“Olha só você”, escreveu a cantora, completamente apaixonada, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, o bebê aparece no gramado, brincando com um coelhinho de pelúcia, além de um livro que fala sobre o dia especial.

Já em algumas fotos, o primogênito da barbadiana, que está grávida de seu segundo filho com o rapper, surge usando algumas orelhinhas de coelho, enquanto em outras, o bebê aparece dentro de casa.