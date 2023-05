Residência de Benedict Cumberbatch é invadida em Londres

Ator Benedict Cumberbatch, conhecido por Doutor Estranho e Sherlock Holmes, e sua família estavam no local na hora da invasão

A residência do ator Benedict Cumberbatch (46), astro de filmes e séries como Doutor Estranho e Sherlock, foi invadida em Londres. De acordo com o site de notícias gringo Daily Mail, o invasor foi reconhecido como Jack Bissell, chege de um hotel luxuoso que atacou a casa do famoso enquanto empunhava uma faca.

Segundo as informações do portal de notícias, Jack teria conseguido burlar a segurança do local, fazendo diversas ameaças à família do artista através de um comunicados, que estava em casa no exato momento do acontecimento.

De acordo com o que uma fonte revelou ao Daily Motion, a família de Benedict Cumberbatch estava “absolutamente amendrontada". "Ainda bem que ele não conseguiu avançar muito dentro da residência", reforçou.

Benedict e sua família estavam na residência. O ator é casado com Sophie Hunter e possui três filhos. O chef acabou sendo preso pela polícia após ter seu DNA encontrado no comunicador que usou para ameaçar os integrantes da família. Jack Bissell admitiu o crime no início deste mês, mas não confessou qual foi sua motivação. Ele ainda recebeu uma ordem de restrição, o proibindo de chegar perto da residência do ator e da área em que a família vive.

Benedict Cumberbatch é um ator britânico de 46 anos e vive em Londres com sua família, onde nasceu. O currículo do artista é invejável, possuindo diversos filmes e séries aclamados pela crítica. Sua história no cinema vai desde O Jogo da Imitação, Ataque dos Cães, 1917, O Hobbit, Star Trek, Pinguins de Madagascar, entre outros.

Mas sua notoriedade começou a crescer após seu papel como o famoso detetive Sherlock Holmes, em 2010, na produção Sherlock. Além disso, se tornou mundialmente conhecido após viver o super-herói da Marvel, Doutor Estranho, tanto em filmes como Vingadores, como em dois filmes do próprio personagem, bem aclamados pela crítica e pelo público.

