Benedict Cumberbacht e Elizabeth Olsen esbanjaram elegância na premiere de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura"

As estrelas do novo filme do super-herói Doutor Estranho marcaram presença na premiere que aconteceu nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 19h57

Na última segunda-feira, 2, aconteceu na Califórnia a premiere do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura".

O intérprete do super-herói Doutor Estranho,Benedecit Cumberbatch (45) compareceu ao evento com um terno cinza claro e gravata preta. Os óculos escuros que o ator usava combinou muito bem com o look.

Elizabeth Olsen (33) chegou elegante para a premiere com um terninho preto. E a comediante Tiffany Haddish (42) chamou atenção no tapete vermelho com um look todo rosa.

Rachel McAdams (43) também marcou presença na pré-estreia com um vestido longo amarelo bem vibrante.

O segundo filme de Doutor Estranho chega aos cinemas nesta quinta-feira, 5, com a direção de Sam Raimi (62), responsável pela primeira trilogia do Homem-Aranha nos cinemas.

Confira aqui imagens da premiere!

Benedict Cumberbatch chegou elegante para a premiere do filme em que

é protagonista - Foto: Getty Images

Elizabeth Olsen interpreta Wanda no novo filme da Marvel

- Foto: Getty Images

A comediante Tiffany Haddish marcou presença de rosa na premiere de

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura - Foto: Getty Images