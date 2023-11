Quem é a namorada de Keanu Reeves? Ator surge com amada 9 anos mais jovem

Keanu Reeves faz rara aparição com sua namorada em evento internacional

O ator Keanu Reeves está apaixonado! Neste final de semana, ele fez uma rara aparição em público com sua namorada, a artista visual Alexandra Grant. Os dois estão juntos desde 2019, quando assumiram o romance publicamente.

A nova aparição do casal aconteceu no LACMA Art+Film Gala, no Museu de Arte do Condado de Los Angeles, no sábado, 4.

Alexandra é artista visual e já viveu na França, no México, na Espanha e nos Estados Unidos. Ela acredita na exploração do uso do texto e da linguagem em várias mídias, como pintura, audiovisual e fotografia, para representar a identidade de uma sociedade. Ela costuma fazer seus trabalhos em colaboração com outros artistas.

Vale lembrar que Keanu e Alexandra se conhecem há vários anos. Eles eram amigos e trabalharam juntos antes de começarem a namorar. Ela tem 50 anos de idade e ele está com 59 anos.

“O que eu adoro no Keanu e em nosso relacionamento é que estamos incentivando um ao outro para construir novos caminhos. Ver a solução de problemas da outra pessoa é inspirador. Ele é uma grande inspiração para mim. Ele é tão criativo, gentil e trabalha tanto”, disse ela. E ele também elogiou a relação com a amada. “Há alguns dias, nós estávamos na cama. Estávamos conectados, sorrindo, rindo e rindo. Nos sentimos ótimos. Foi muito estarmos juntos”, disse ele.

Keanu Reeves fala de sequência de Matrix

Há pouco tempo, o ator Keanu Reeves (57) disse em entrevista que aceita participar de um novo filme de Matrix. O intérprete de Neo disse em um podcast que aceitaria reprisar seu papel que fez em quatro filmes. Ele disse que aceitar fazer mais um filme, e que dependeria da diretora e roteirista Lana Wachowski (56). “Se ela me convidar de novo, eu topo”, disse Reeves na entrevista.

Porém, o ator dos filmes John Wick, acha esse convite difícil de acontecer. “Eu diria que a Lana não gostaria de fazer outro Matrix”. Disse Keanu sobre uma possível continuação.

Mas Carrie Ann Moss (54), que estrela os filmes Matrix ao lado de Reeves, colocou em dúvida a fala de Reeves: “Achávamos isso desse filme também”, falou a atriz sobre o quarto filme de Matrix que estreou esse mês nos cinemas.