Primeiras imagens de Timothée Chalamet como Willy Wonka bombam na web

Ator Timothée Chalamet dará vida para a nova versão do icônico dono da Fantástica Fábrica de Chocolate

A Warner divulgou nesta terça-feira, 11, o primeiro trailer do tão esperado Wonka, que se passa antes da história do icônico A Fantástica Fábrica de Chocolate. No papel do excêntrico Willy Wonka está o ator Timothée Chalamet. Os internautas foram à loucura ao ver as primeiras imagens do artista ao reviver o papel eternizado por Gene Wilder, em 1971, e Johnny Depp, em 2005.

O longa é dirigido por Paul King e conta com as presenças de grandes nomes do cinema, como Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins e Hugh Grant, que vai viver o famoso Oompa Loompa. A estreante do elenco é a atriz Calah Lane. O filme tem sua estreia prevista para o dia 14 de dezembro.

“Assim tu me mata”, disparou uma internauta, ansiosa pelo filme. “Estou ansioso para ver esse filme, Timothée brilha em tudo que faz”, exaltou uma outra pessoa. “Que cheiro de infância… Quando eu assistia os clássicos da Sessão da Tarde”, relembrou um terceiro usuário.

Kylie Jenner não quer assumir relacionamento com astro de Hollywood, afirma fonte para revista americana

Recentemente, Kylie Jenner se envolveu em um boato de que já teria feito a fila andar, em um possível relacionamento com o ator Timothée Chalamet. Mas, uma fonte próxima à irmã da influenciadora digital e modelo Kim Kardashian e ex-namorada do rapper Travis Scott ainda não pretende levar seu possível novo romance a público, visto que eles ainda estão apenas se conhecendo melhor.

“Eles estão mantendo as coisas casuais no momento. Não é sério, mas Kylie gosta de sair com Timothée e ver no que dá. Tem sido muito divertido para ela porque parece muito diferente de seus relacionamentos anteriores. É novo e emocionante para Kylie e ela está se divertindo muito”, disse o informante, à revista norte-americana de fofocas People.